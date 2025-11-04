اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم

الوكيل الإخباري- تعلن مديرية التربية والتعليم لمنطقة معان عن حاجتها لمعلمين للعمل على حساب التعليم الإضافي ضمن التخصصات الآتية الخاصة بمدارس الذكور :

1 . التربية الإسلامية

2. الكيمياء

3. الفيزياء

4. علوم الأرض

5. الرياضيات

6 . الجغرافيا

7. التاريخ

8. الحاسوب

9. التربية الخاصة