اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم

مبنى وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الوكيل الإخباري-   تعلن مديرية التربية والتعليم لمنطقة معان عن حاجتها لمعلمين للعمل على حساب التعليم الإضافي ضمن التخصصات الآتية الخاصة بمدارس الذكور :

1 . التربية الإسلامية
2. الكيمياء
3. الفيزياء
4. علوم الأرض
5. الرياضيات
6 . الجغرافيا
7. التاريخ
8. الحاسوب
9. التربية الخاصة


على الراغبين بالعمل مراجعة مديرية التربية والتعليم قسم شؤون الموظفين - د. عائشة السوالمة) من صباح يوم (03 / 11 / 2025 م ) ولغاية مساء يوم (13 / 11 / 2025 م ) مصطحبين معهم صورة عن هوية الأحوال المدنية وصورة عن المؤهل العلمي.

 
 
