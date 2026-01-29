اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم

وأكدت الوزارة أن هذه البرامج توفر فرصًا تعليمية مهنية متاحة للجميع، أينما كانوا، بما يساعد الطلبة على بدء مسارهم بثقة نحو مستقبل مهني واعد.
ودعت الوزارة الراغبين بالاطلاع على التفاصيل إلى زيارة الموقع الإلكتروني عبر الرابط المخصص للبرنامج. انقر هنا
