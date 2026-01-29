الخميس 2026-01-29 11:37 ص

اعلان صادر عن وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية والتعليم
 
الخميس، 29-01-2026 09:29 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة التربية والتعليم عن توفر تخصصات التعليم المهني والتقني BTEC في 331 مدرسة موزعة في جميع أنحاء المملكة.اضافة اعلان


وأكدت الوزارة أن هذه البرامج توفر فرصًا تعليمية مهنية متاحة للجميع، أينما كانوا، بما يساعد الطلبة على بدء مسارهم بثقة نحو مستقبل مهني واعد.

ودعت الوزارة الراغبين بالاطلاع على التفاصيل إلى زيارة الموقع الإلكتروني عبر الرابط المخصص للبرنامج. انقر هنا
 
 


