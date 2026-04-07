اعلان صادر عن وزارة التعليم العالي

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، عن استكمال ترشيح 4500 طالب وطالبة جدد للاستفادة من قروض صندوق دعم الطالب الجامعي للعام الجامعي 2025–2026، وذلك بدلاً من الطلبة الذين لم يستكملوا إجراءاتهم.

وأوضحت الوزارة أن هذه الترشيحات تم تحديثها على الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات، إلى جانب إرسال رسائل نصية للطلبة المرشحين على أرقام هواتفهم المسجلة.