الأربعاء 2026-04-08 10:59 م

اعلان صادر عن وزارة التعليم العالي

أرشيفية
 
الثلاثاء، 07-04-2026 04:14 م

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، عن استكمال ترشيح 4500 طالب وطالبة جدد للاستفادة من قروض صندوق دعم الطالب الجامعي للعام الجامعي 2025–2026، وذلك بدلاً من الطلبة الذين لم يستكملوا إجراءاتهم.

وأوضحت الوزارة أن هذه الترشيحات تم تحديثها على الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات، إلى جانب إرسال رسائل نصية للطلبة المرشحين على أرقام هواتفهم المسجلة.


ودعت الوزارة الطلبة الجدد إلى استكمال إجراءات الحصول على القرض، بما في ذلك إنهاء متطلبات الكفالة، قبل موعد أقصاه 30 نيسان 2026، مؤكدة إمكانية الاطلاع على نتائج الترشيح والنقاط الجديدة للقروض في مختلف الألوية من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي، متمنيةً التوفيق والنجاح لجميع الطلبة والطالبات.

 
 


