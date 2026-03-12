اعلان صادر عن وزارة الخارجية

09:35 م

الوكيل الإخباري- يشارك اليوم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي @AymanHsafadi في الاجتماع الوزاري المشترك الثامن بين المملكة الأردنية الهاشمية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة، عبر تقنية الاتصال المرئي. اضافة اعلان







