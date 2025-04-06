اعلان عن فصل التيار الكهربائي عن مناطق شمال المملكة

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة توزيع الكهرباء عن فصل التيار الكهربائي عن مناطق في لواءي الأغوار الشمالية وبني كنانة يومي الأربعاء والخميس المقبلين.

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وقالت إن فصل التيار الكهربائي عن المناطق المذكورة في الإعلان المنشور بالصحف اليومية يأتي لغايات إجراء الصيانة السنوية وتغيير مسار خط ضغط متوسط بالإضافة لكهربة محطة جديدة.

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