الأحد 2025-04-06 10:34 ص
 

اعلان عن فصل التيار الكهربائي عن مناطق شمال المملكة

ل
تعبيرية
 
الأحد، 06-04-2025 08:52 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة توزيع الكهرباء عن فصل التيار الكهربائي عن مناطق في لواءي الأغوار الشمالية وبني كنانة يومي الأربعاء والخميس المقبلين.

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وقالت إن فصل التيار الكهربائي عن المناطق المذكورة في الإعلان المنشور بالصحف اليومية يأتي لغايات إجراء الصيانة السنوية وتغيير مسار خط ضغط متوسط بالإضافة لكهربة محطة جديدة.

 

وتاليا التفاصيل:

 


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gnews

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