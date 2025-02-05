اعلان فصل التيار الكهربائي عن مناطق بالمملكة ( اسماء)

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة كهرباء اربد اضطرارها لإجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن بعض المناطق في اربد والرمثا وجرش غدا الخميس لغايات أعمال صيانة



وحددت المناطق المتضررة بالفصل والساعات وفقا للاعلان المرفق ادناه :

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