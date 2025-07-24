الخميس 2025-07-24 08:10 م
 

اعلان فقدان جواز سفر

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تعبيرية
 
الخميس، 24-07-2025 06:25 م

الوكيل الإخباري- أعلنت المواطنة العراقية روى رعد مجيد الحمداني عن فقدان جواز سفرها الذي يحمل رقم A21112195.

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ودعت من يجده إلى تسليمه إلى أقرب مركز أمني أو الاتصال على هاتف (0796416911).

 


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