اعلان فقدان جواز سفر

الوكيل الإخباري- أعلنت المواطنة العراقية روى رعد مجيد الحمداني عن فقدان جواز سفرها الذي يحمل رقم A21112195.

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ودعت من يجده إلى تسليمه إلى أقرب مركز أمني أو الاتصال على هاتف (0796416911).