اعلان للمتعثرين من شركة تأمين

الوكيل الإخباري- اعلن البنك المركزي تصفية شركة الاتحاد العربي الدولي للتأمين اعتبارا من 26/1/2025 .



وطالب مصفي الشركة الدائنين تقديم مطالباتهم تجاه الشركة سواء كانت مستحقة الوفاء او غير مستحفة مع الوثائق المؤيدة لذلك وذلك خلال شهرين من تاريخ نشر اعلان المصفي الذي تم بـ 4/2/2025 للمقيمين في المملكة وخلال 3 اشهر لغير المقيمين من خلال مقر الشركة .



ونوه مصفي الشركة ان الدوام الرسمي للشركة في رمضان سيكون من الاحد الى الخميس من الساعة 9:30 صباحا والى 2:30 عصرا

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