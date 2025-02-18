 
الثلاثاء 2025-02-18 08:11 ص
 

اعلان للمتعثرين من شركة تأمين

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 18-02-2025 06:45 ص

الوكيل الإخباري- اعلن البنك المركزي تصفية شركة الاتحاد العربي الدولي للتأمين اعتبارا من 26/1/2025 .

وطالب مصفي الشركة الدائنين  تقديم مطالباتهم تجاه الشركة سواء كانت مستحقة الوفاء او غير مستحفة  مع الوثائق المؤيدة لذلك  وذلك خلال شهرين من تاريخ نشر اعلان المصفي الذي تم بـ 4/2/2025 للمقيمين في المملكة وخلال 3 اشهر لغير المقيمين من خلال مقر الشركة .

ونوه  مصفي الشركة ان الدوام الرسمي للشركة في رمضان سيكون من الاحد الى الخميس من الساعة 9:30 صباحا والى 2:30 عصرا

اضافة اعلان

 


Image1_22025186451649036225.jpg

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

الطقس الأرصاد: فرص لتساقط زخات ثلجية على مناطق خلال الأيام القادمة

البقاء لله

نعـي فـاضل الجيش ينعى العميد الطويقات.. والأمن ينعى النقيب الغرايبة

الاعلامي محمد الوكيل

فيديو الوكيل البث المباشر لـ برنامج الوكيل

عودة النازحين الفلسطينيين مشيا على الأقدام من جنوب قطاع غزة إلى شماله عبر محور "نتساريم

فلسطين الاحتلال يقرر إنشاء إدارة خاصة "للهجرة الطوعية" من غزة

تعبيرية

عربي ودولي انتهاء مهلة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله

تعبيرية

أخبار محلية اعلان للمتعثرين من شركة تأمين

الجامعة الاردنية

وظائف جامعات حكومية تعلن حاجتها لاعضاء هيئة تدريس

تعبيرية

أخبار محلية فصل الكهرباء من 10 صباحا وحتى 4 مساء عن مناطق غدا (أسماء)



 




الأكثر مشاهدة