اعلان للمتعثرين من شركة تأمين

وطالب مصفي الشركة الدائنين تقديم مطالباتهم تجاه الشركة سواء كانت مستحقة الوفاء او غير مستحفة مع الوثائق المؤيدة لذلك وذلك خلال شهرين من تاريخ نشر اعلان المصفي الذي تم بـ 4/2/2025 للمقيمين في المملكة وخلال 3 اشهر لغير المقيمين من خلال مقر الشركة .
ونوه مصفي الشركة ان الدوام الرسمي للشركة في رمضان سيكون من الاحد الى الخميس من الساعة 9:30 صباحا والى 2:30 عصرا
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