اعلان من التنفيذ القضائي بخصوص آلية التواصل

الوكيل الإخباري- أعلنت إدارة التنفيذ القضائي في مديرية الأمن العام، عن استبدال خدمة الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم (94444)، والتي كانت مخصصة للاستعلام عن الطلبات القضائية المتعلقة بالأشخاص والمركبات، الى الرقم الموحد المجاني (117111)، الذي يوفر خدمة الرد الآلي الفوري، وذلك في إطار التوجه نحو التحول الرقمي وتوحيد قنوات تقديم الخدمة ضمن منظومة إلكترونية متكاملة.

وتوضح الإدارة أن استبدال رقم الخدمة يأتي في ظل توفر بدائل إلكترونية حديثة ومجانية، تتيح للمواطنين والمقيمين الوصول إلى الطلبات القضائية بسهولة وسرعة، دون الحاجة للاعتماد على الخدمة السابقة.

علماً ان قنوات الاستعلام البديلة تشمل الاتصال على الرقم الموحد المجاني (117111)، الذي يوفر خدمة الرد الآلي الفوري للاستعلام عن المركبات والطلبات القضائية، إلى جانب الموقع الإلكتروني الرسمي لإدارة التنفيذ القضائي، الذي يتيح الوصول الآمن والمباشر إلى المعلومات.