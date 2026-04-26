الأحد 2026-04-26 09:29 م

اعلان من التنفيذ القضائي بخصوص آلية التواصل

هام من إدارة التنفيذ القضائي لجميع الأردنيين
الأحد، 26-04-2026 08:33 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت إدارة التنفيذ القضائي في مديرية الأمن العام، عن استبدال خدمة الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم (94444)، والتي كانت مخصصة للاستعلام عن الطلبات القضائية المتعلقة بالأشخاص والمركبات، الى الرقم الموحد المجاني (117111)، الذي يوفر خدمة الرد الآلي الفوري، وذلك في إطار التوجه نحو التحول الرقمي وتوحيد قنوات تقديم الخدمة ضمن منظومة إلكترونية متكاملة.

اضافة اعلان


وتوضح الإدارة أن استبدال رقم الخدمة يأتي في ظل توفر بدائل إلكترونية حديثة ومجانية، تتيح للمواطنين والمقيمين الوصول إلى الطلبات القضائية بسهولة وسرعة، دون الحاجة للاعتماد على الخدمة السابقة.
علماً ان قنوات الاستعلام البديلة تشمل الاتصال على الرقم الموحد المجاني (117111)، الذي يوفر خدمة الرد الآلي الفوري للاستعلام عن المركبات والطلبات القضائية، إلى جانب الموقع الإلكتروني الرسمي لإدارة التنفيذ القضائي، الذي يتيح الوصول الآمن والمباشر إلى المعلومات.

 

كما تؤكد الادارة إلى استمرار إرسال الرسائل النصية الدورية للمطلوبين قضائياً كل (72) ساعة لإبلاغهم بحالتهم القانونية، إضافة إلى إمكانية الاستفادة من الخدمات عبر تطبيق سند، الذي يوفر حُزمة واسعة من الخدمات الحكومية، بما فيها الخدمات القضائية.

 
 


