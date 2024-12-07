اعلان من السفارة الأمريكية في الأردن

الوكيل الإخباري - أعلنت السفارة الأمريكية في الأردن، اليوم السبت، عن فتح باب تقديم الطلبات للانضمام إلى برنامج (Touchdown v2.0).

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وقالت السفارة عبر منصاتها إن هذا البرنامج يمثل فرصة للتوسع في السوق الأمريكية وقيادة الأعمال إلى آفاق جديدة، داعية المهتمين إلى عدم تفويت الفرصة ليكونوا جزءا من برنامج مصمم لدعم شركاتهم الناشئة والوصول بها إلى العالمية.

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