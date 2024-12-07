اعلان من السفارة الأمريكية في الأردن

وقالت السفارة عبر منصاتها إن هذا البرنامج يمثل فرصة للتوسع في السوق الأمريكية وقيادة الأعمال إلى آفاق جديدة، داعية المهتمين إلى عدم تفويت الفرصة ليكونوا جزءا من برنامج مصمم لدعم شركاتهم الناشئة والوصول بها إلى العالمية.
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