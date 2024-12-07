 
السبت 2024-12-07 01:22 م
 

اعلان من السفارة الأمريكية في الأردن

ا
أرشيفية
السبت، 07-12-2024 11:35 ص

الوكيل الإخباري - أعلنت السفارة الأمريكية في الأردن، اليوم السبت، عن فتح باب تقديم الطلبات للانضمام إلى برنامج (Touchdown v2.0).

اضافة اعلان

 

وقالت السفارة عبر منصاتها إن هذا البرنامج يمثل فرصة للتوسع في السوق الأمريكية وقيادة الأعمال إلى آفاق جديدة، داعية المهتمين إلى عدم تفويت الفرصة ليكونوا جزءا من برنامج مصمم لدعم شركاتهم الناشئة والوصول بها إلى العالمية.

 

لمعرفة المزيد والتقدم للبرنامج أنقر هنا

 

 
gnews

أحدث الأخبار

الدفاع المدني

خاص بالوكيل الامن العام : وفاتان وإصابة بحريق منزل بالمفرق

علم سوريا

عربي ودولي دول تدعو رعاياها إلى مغادرة سوريا فوراً - أسماء

مكسيم خليل

فن ومشاهير كيف تفاعل نجوم الفن مع أحداث سوريا؟

ا

عربي ودولي أوكرانيا تتسلم دفعة ثانية من مقاتلات "إف-16" من الدنمارك

تعبيرية

اقتصاد محلي 6.397 مليار دينار صادرات صناعة عمان خلال 11 شهرا

من منشأة فوردو النووية

عربي ودولي إيران تخطط لزيادة إنتاج اليورانيوم .. تقرير سري يكشف

ا

عربي ودولي إيران تنفي صحة الأنباء حول إخلاء سفارتها في دمشق

تايس اختطف من إحدى ضواحي دمشق

عربي ودولي والدة صحفي أمريكي مختطف في سوريا منذ 12 عاما: ابني بخير



 




الأكثر مشاهدة