اعلان من وزارة الاوقاف بخصوص شهر رمضان

وأوضحت المديرية أن التقديم متاح لمن تنطبق عليهم الشروط التي حددتها، والتي تشمل:
ألا يكون في المسجد إمام أو مساعد إمام مكلف رسميًا، وألا يكون المرشح معيَّنًا مقابل السكن أو على حساب صندوق الدعوة أو ضمن نظام الفرض الواحد أو ممولًا من اللجنة أو المتبرعين. كما يشترط أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل شرعي، أو على الأقل المستوى الأول في التلاوة والتجويد، إضافة إلى الالتزام التام بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن وزارة الأوقاف، واقتصار عمله على الإمامة فقط.
وبيّنت المديرية أن فترة التسجيل تبدأ يوم الأحد الموافق 7 كانون الأول 2025، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 25 كانون الأول 2025، داعية الراغبين إلى مراجعة قسم الوعظ والإرشاد في مديرية أوقاف إربد الثانية خلال الفترة المحددة.
