الخميس 2025-12-04 10:55 ص

اعلان من وزارة الاوقاف بخصوص شهر رمضان

وزير الأوقاف يغلق مركز الامام الالباني ويوقف جميع الأنشطة التابعة له
اعلان من وزارة الاوقاف بخصوص شهر رمضان
الخميس، 04-12-2025 09:18 ص
الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -    أعلنت مديرية أوقاف إربد الثانية عن فتح باب التسجيل للراغبين في إحياء شعيرة صلاة التراويح خلال شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ / 2026، في المساجد التي لا يتوفر فيها أئمة أو موظفون رسميون.اضافة اعلان


وأوضحت المديرية أن التقديم متاح لمن تنطبق عليهم الشروط التي حددتها، والتي تشمل:
ألا يكون في المسجد إمام أو مساعد إمام مكلف رسميًا، وألا يكون المرشح معيَّنًا مقابل السكن أو على حساب صندوق الدعوة أو ضمن نظام الفرض الواحد أو ممولًا من اللجنة أو المتبرعين. كما يشترط أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل شرعي، أو على الأقل المستوى الأول في التلاوة والتجويد، إضافة إلى الالتزام التام بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن وزارة الأوقاف، واقتصار عمله على الإمامة فقط.

وبيّنت المديرية أن فترة التسجيل تبدأ يوم الأحد الموافق 7 كانون الأول 2025، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 25 كانون الأول 2025، داعية الراغبين إلى مراجعة قسم الوعظ والإرشاد في مديرية أوقاف إربد الثانية خلال الفترة المحددة.

 
Image1_122025491628680570593.jpg
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الامن العام

أخبار محلية الاردن .. لحظات مرعبة تنتهي بإنقاذ طفل بمساعدة دورية نجدة

مستوطنون يهاجمون مركبات الفلسطينيين بالحجارة في الخليل

فلسطين مستوطنون يهاجمون مركبات الفلسطينيين بالحجارة في الخليل

احدى عربات تلفريك عجلون

أخبار محلية تلفريك عجلون يمنح الأشخاص ذوي الإعاقة تذاكر مجانية بشكل دائم

الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار الذهب في الأردن الخميس بمقدار 30 قرشا للغرام من عيار 21.

اقتصاد محلي انخفاض ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن الخميس

الرئيس الروسي فلاديمير بوتن

عربي ودولي بوتين يزور الهند لإجراء محادثات في مجالي الدفاع والتجارة

الوكيل الإخباري- واصل الذهب مكاسبه اليوم الثلاثاء، وسجل أعلى مستوى له في نحو 3 أسابيع، مع ارتفاع التوقعات بأن يُقدم مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على خفض آخر في أسعار الفائدة في

أسواق ومال انخفاض أسعار الذهب عالميا

وزير الأوقاف يغلق مركز الامام الالباني ويوقف جميع الأنشطة التابعة له

أخبار محلية اعلان من وزارة الاوقاف بخصوص شهر رمضان

ممثلو الدول الأعضاء الـ 15 في مجلس الأمن الدولي يزورون حي جوبر بدمشق

عربي ودولي ممثلو الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي يزورون دمشق



 
 





الأكثر مشاهدة