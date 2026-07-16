اعلان مهم حول إيقاف بعض الخدمات عبر تطبيق سند

ويأتي هذا الإجراء في إطار تطوير الخدمات والارتقاء بتجربة المستخدم، بما يضمن تقديم خدمات رقمية أكثر كفاءة وسهولة
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