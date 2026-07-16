اعلان مهم حول إيقاف بعض الخدمات عبر تطبيق سند

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عن إيقاف خدمات دائرة الأراضي والمساحة عبر تطبيق سند مؤقتًا، اعتبارًا من الساعة السادسة مساء وحتى صباح يوم الاثنين، وذلك لإجراء أعمال الصيانة والتحديث. اضافة اعلان





ويأتي هذا الإجراء في إطار تطوير الخدمات والارتقاء بتجربة المستخدم، بما يضمن تقديم خدمات رقمية أكثر كفاءة وسهولة





