الأربعاء 2026-07-29 08:01 م

اعلان مهم حول تطبيق سند

إعلان هام لجميع مستخدمي تطبيق "سند"
أرشيفية
 
الأربعاء، 29-07-2026 07:07 م

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عن إجراء أعمال تحديث وصيانة مجدولة على بعض الأنظمة المرتبطة بتطبيق سند، وذلك وفق الآتي:

- سيتوقف نظام إدارة الهوية الرقمية المسؤول عن عمليات تسجيل الدخول والتحقق من الهوية في تطبيق سند والدخول الموحد لمدة ساعة، من الساعة 12:00 منتصف الليل وحتى 1:00 بعد منتصف الليل.

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- كما ستتوقف خدمات الدفع الرقمي على تطبيق سند عبر إي فواتيركم لمدة ساعتين، من الساعة 10:00 مساءً وحتى 12:00 منتصف الليل.

وتؤكد الوزارة أنه بإمكان المواطنين الحصول على الوثائق والمستندات الرقمية الخاصة بهم داخل تطبيق سند ولن تتأثر بأعمال التحديث والصيانة.

 
 


gnews

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