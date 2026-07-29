اعلان مهم حول تطبيق سند

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عن إجراء أعمال تحديث وصيانة مجدولة على بعض الأنظمة المرتبطة بتطبيق سند، وذلك وفق الآتي:



- سيتوقف نظام إدارة الهوية الرقمية المسؤول عن عمليات تسجيل الدخول والتحقق من الهوية في تطبيق سند والدخول الموحد لمدة ساعة، من الساعة 12:00 منتصف الليل وحتى 1:00 بعد منتصف الليل.

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