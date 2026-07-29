اعلان مهم حول تطبيق سند

- سيتوقف نظام إدارة الهوية الرقمية المسؤول عن عمليات تسجيل الدخول والتحقق من الهوية في تطبيق سند والدخول الموحد لمدة ساعة، من الساعة 12:00 منتصف الليل وحتى 1:00 بعد منتصف الليل.
- كما ستتوقف خدمات الدفع الرقمي على تطبيق سند عبر إي فواتيركم لمدة ساعتين، من الساعة 10:00 مساءً وحتى 12:00 منتصف الليل.
وتؤكد الوزارة أنه بإمكان المواطنين الحصول على الوثائق والمستندات الرقمية الخاصة بهم داخل تطبيق سند ولن تتأثر بأعمال التحديث والصيانة.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن يشارك في مراسم تنصيب رئيسة جمهورية البيرو
-
جامعة الحسين تشارك في المعرض الدولي للجامعات إيدوجيت بالقاهرة
-
الضرابعة يطلع وفدا إماراتيا على مهام المكتبة الوطنية
-
مجمع اللغة العربية يبدأ موسمه الثقافي الـ44 بندوة اللغة العربية والذكاء الاصطناعي
-
ضبط 4 مطلوبين بقضايا مخدرات بمداهمة أمنية في مخيم إربد
-
مليون و75 ألف دينار لمشاريع تطوير الطرق في معان
-
الأمير فيصل بن الحسين يرعى فعالية اليوم الأولمبي
-
الملك يهنئ العاهل المغربي بذكرى الجلوس على العرش