اعلان مهم لجميع المكلفين بخدمة العلم

وشملت الإجراءات تواجد فرعين متنقلين، خُصص الأول لفتح الحسابات البنكية، فيما تولّى الثاني تسليم بطاقات الصراف الآلي، بالإضافة إلى صراف آلي متنقل لتلبية احتياجات المكلفين بشكل مباشر.
وجرى تنفيذ الإجراءات بمشاركة عدد من موظفي صندوق الائتمان العسكري، الذين عملوا على إنجاز الإجراءات بكل سهولة وكفاءة، بما يضمن سرعة تقديم الخدمة ودقة إنجاز المعاملات.
وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود المستمرة للقوات المسلحة الأردنية لدعم المكلفين بخدمة العلم وتوفير خدمات مالية متكاملة تسهم في تسهيل متطلباتهم منذ التحاقهم بخدمة العلم.
