الأربعاء 2026-05-13 04:11 م

اعلان مهم لطلبة مكرمة الجيش

الأربعاء، 13-05-2026 02:36 م

الوكيل الإخباري-  أعلنت مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية/ فرع المكرمة الملكية السامية عن صرف رواتب الطلبة المبتعثين على نفقة صندوق المكرمة الملكية السامية عن أشهر (شباط، آذار، نيسان، أيار /2026) خلال الأسبوع القادم.

ودعت المديرية الطلاب الذين لم يقوموا بإنشاء المحفظة المخصصة لاستلام المستحقات المالية إلى المبادرة وإنشاءها وذلك لاستلامها.

 
 


