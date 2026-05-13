اعلان مهم لطلبة مكرمة الجيش

الوكيل الإخباري- أعلنت مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية/ فرع المكرمة الملكية السامية عن صرف رواتب الطلبة المبتعثين على نفقة صندوق المكرمة الملكية السامية عن أشهر (شباط، آذار، نيسان، أيار /2026) خلال الأسبوع القادم.

