اعلان مهم للطلبة الناجحين بالدورة التكميلية

كما أن آخر موعد لتقديم الطلبات الإلكترونية لطلبة إساءة الاختيار أو الطلبة الراغبين بالانتقال من تخصص إلى آخر ومن كلية إلى أخرى لمرحلة الدبلوم المتوسط للدورة التكميلية 2025-2026 هو تمام الساعة 12 من مساء يوم بعد غد الأحد الموافق 22-2-2026، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد على الرابط التالي: www.admhec.gov.jo
وتهيب الوحدة بجميع الطلبة الذين لم يتقدموا بطلبات حتى اللحظة سرعة التقدم قبل انتهاء عملية التقديم حيث لن يكون هناك تمديد لعملية التقديم لعدم وجود أي مبرر لذلك.
-
أخبار متعلقة
-
تواصل فعاليات "أماسي رمضان" الثقافية في إربد
-
المنشد صالح الخلايلة يصدح بالابتهالات في "أماسي رمضان" بمادبا
-
وزارة الثقافة تواصل أمسياتها الرمضانية في الكرك
-
"أماسي رمضان" تُشعل دفءَ الروح في عمّان
-
بلدية الجنيد في عجلون.. مطالبات بتحسين البنية التحتية وتعزيز الخدمات
-
الصفدي يزور فنزويلا ويجري مباحثات حول فرص زيادة التعاون
-
انطلاق فعاليات أمسيات رمضان الثقافية في الطفيلة
-
الاستهلاكية المدنية تعلن وصول الزيت التونسي وبدء بيعه اعتبارا من السبت