اعلان مهم للطلبة الناجحين بالدورة التكميلية

الوكيل الإخباري-   أكدت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن آخر موعد لتقديم الطلبات الإلكترونية لطلبة إساءة الاختيار أو الطلبة الراغبين بالانتقال من تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى لمرحلة البكالوريوس  للدورة التكميلية 2025-2026 هو تمام  الساعة 12 من مساء يوم غد السبت الموافق 21-2-2026.

كما  أن آخر موعد لتقديم الطلبات الإلكترونية لطلبة إساءة الاختيار أو الطلبة الراغبين بالانتقال من تخصص إلى آخر ومن كلية إلى أخرى لمرحلة الدبلوم المتوسط للدورة التكميلية 2025-2026 هو تمام  الساعة 12 من مساء يوم بعد غد الأحد الموافق 22-2-2026، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد على الرابط التالي: www.admhec.gov.jo 


وتهيب الوحدة بجميع الطلبة الذين لم يتقدموا بطلبات حتى اللحظة سرعة التقدم قبل انتهاء عملية التقديم حيث لن يكون هناك تمديد لعملية التقديم لعدم وجود أي مبرر لذلك.

 
 


