اعلان مهم من الضريبة حول موعد صرف الرديات

وأكدت الدائرة ضرورة تعبئة الإقرارات بالبيانات المالية الدقيقة والصحيحة التي تعكس الدخل الحقيقي للمكلفين خلال عام 2025، مشددة على أهمية استثمار ما تبقى من الوقت من نيسان الحالي لتقديم الإقرارات تفاديًا للغرامات القانونية.
وأوضحت أن هناك غرامات مقطوعة في حال عدم تقديم الإقرار خلال الموعد القانوني، إضافة إلى غرامة في حال التأخر بالتسديد بنسبة (4 بالألف) أسبوعيًا من قيمة الضريبة المستحقة أو أي جزء منها.
وبيّنت الدائرة أن الموظفين والمستخدمين الذين يتجاوز دخلهم السنوي 9 آلاف دينار للأعزب (غير المعيل)، أو 18 ألف دينار للمعيل، ملزمون بتقديم إقراراتهم الضريبية، مؤكدة أن الاقتطاعات الشهرية من الرواتب والأجور لا تُسقط هذا الالتزام إذا تجاوز الدخل حدود الإعفاء.
كما دعت المتقاعدين الذين تزيد رواتبهم التقاعدية الشهرية على 2500 دينار إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن العام 2025.
وأوضحت الدائرة أن صرف الرديات سيتم بعد انتهاء الفترة القانونية لتقديم الإقرارات، وبحسب ألاولوية في تقديمها. ولذلك تحث المكلفين على ضرورة عدم تأجيل تقديم الإقرارات إلى الأيام الأخيرة لتفادي أي تأخير محتمل، مؤكدة أن خدمات تقديم الإقرارات وتسديد الضريبة متاحة إلكترونيًا بكل سهولة.
كما دعت المكلفين إلى التواصل مع مركز خدمات المكلفين عبر الهاتف أو من خلال تطبيق "واتساب" على الرقم (062222130)، أو عبر منصات التواصل الاجتماعي، للحصول على الدعم والإجابة عن الاستفسارات ومتابعة الإجراءات بسهولة ويسر.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
