اعلان مهم من القوات المسلحة لكافة منتسبي الدفعة الثانية من مكلفي خدمة العلم

الوكيل الإخباري- بدأت القوات المسلحة الأردنية، تنفيذ إجراءات الفحوصات الطبية للدفعة الثانية من مكلفي خدمة العلم، وذلك استكمالاً لمراحل تنفيذ البرنامج الوطني الذي أُعيد تفعيله بهدف إعداد وتأهيل الشباب الأردني.

اضافة اعلان



ووضعت دائرة التعبئة والجيش الشعبي جدولاً زمنياً منظماً لإجراء الفحوصات الطبية، تم مراعاة التوزيع الجغرافي ومواقع سكن المكلفين، بهدف التخفيف من الأعباء عليهم، حيث تم تحديد مواعيد الفحص على النحو التالي:



خلال الفترة من 3 إلى 5 أيار في مستشفى الأمير راشد بن الحسين العسكري / إيدون، لمحافظات إربد وعجلون وجرش والمفرق.

ويوم الأربعاء الموافق 6 أيار في مستشفى الأمير علي بن الحسين العسكري بمحافظة الكرك، لخدمة محافظتي الكرك والطفيلة.

ويوم الخميس الموافق 7 أيار في مستشفى الأمير هاشم بن عبدالله الثاني في العقبة، لخدمة محافظتي معان والعقبة.



ومن المقرر استكمال إجراءات الفحوصات الطبية خلال الفترة من 10 إلى 17 أيار لباقي محافظات إقليم الوسط، وهي عمّان والزرقاء ومأدبا والبلقاء، في اللجنة العسكرية الطبية الأولية في (خو)، على أن تُخصص الفترة من 18 إلى 21 أيار لاستقبال المتخلفين عن الفحص من جميع محافظات المملكة في الموقع ذاته.



وكانت القوات المسلحة اشعرت جميع المكلفين من الدفعة الثانية بإمكانية إجراء الفحص الطبي في أي من المستشفيات المحددة وضمن أي من المواعيد المعلنة، وبما يتناسب مع ظروفهم، بما يحقق المرونة ويُسهم في تسهيل الإجراءات.



وفي إطار الحرص على توحيد الإجراءات ورفع مستوى الجودة، تم اعتماد لجنة طبية موحدة ستتنقل بين مختلف مواقع الفحص في المحافظات، بما يضمن تقديم الخدمة وفق أعلى معايير الدقة والعدالة والشفافية.



كما قررت القوات المسلحة تأجيل موعد التحاق الدفعة الثانية إلى تاريخ 20 حزيران، بدلاً من الموعد المقرر سابقاً في الأول من حزيران، وذلك مراعاةً لظروف الطلبة الجامعيين، حيث تتزامن امتحاناتهم النهائية مع هذه الفترة.