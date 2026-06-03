اعلان موعد وتوقيت مباراة النشامى وكولومبيا

الوكيل الإخباري- بدأ المنتخب الوطني لكرة القدم، الأربعاء، تدريباته في مدينة سان دييغو الأميركية، ضمن المعسكر التحضيري الأخير قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026، وذلك بعد وصول وفد النشامى إلى الولايات المتحدة لخوض معسكر يمتد حتى 10 حزيران الحالي.

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ويتخلل المعسكر مباراة ودية أخيرة أمام منتخب كولومبيا، عند الثانية بعد منتصف ليل الاثنين 8 حزيران بتوقيت الأردن، على ملعب سنابدراغون في سان دييغو، في بروفة أخيرة قبل دخول أجواء البطولة.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المدرب جمال سلامي القائمة النهائية المشاركة في المونديال، والتي تضم 26 لاعبا، استعدادا لأول ظهور تاريخي للنشامى في نهائيات كأس العالم.





وسيستقر المنتخب الوطني خلال المونديال في بورتلاند، التي ستكون مقرا لمعسكره الرسمي طوال فترة مشاركته في البطولة.



ويخوض النشامى نهائيات كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، بعدما حقق إنجازا غير مسبوق بالتأهل إلى النسخة الثالثة والعشرين من البطولة، التي تنطلق في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك يوم 11 حزيران.



وأوقعت القرعة المنتخب الأردني في المجموعة العاشرة إلى جانب منتخبات الأرجنتين والجزائر والنمسا، حيث يستهلّ مشواره بمواجهة النمسا فجر 17 حزيران على ملعب سانتا كلارا في سان فرانسيسكو، قبل لقاء الجزائر في 23 من الشهر ذاته على الملعب نفسه، ثم يختتم دور المجموعات بمواجهة الأرجنتين في 28 حزيران على ملعب إيه تي آند تي في دالاس.