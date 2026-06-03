اعلان موعد وتوقيت مباراة النشامى وكولومبيا

ويخوض النشامى نهائيات كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، بعدما حقق إنجازا غير مسبوق بالتأهل إلى النسخة الثالثة والعشرين من البطولة، التي تنطلق في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك يوم 11 حزيران.
وأوقعت القرعة المنتخب الأردني في المجموعة العاشرة إلى جانب منتخبات الأرجنتين والجزائر والنمسا، حيث يستهلّ مشواره بمواجهة النمسا فجر 17 حزيران على ملعب سانتا كلارا في سان فرانسيسكو، قبل لقاء الجزائر في 23 من الشهر ذاته على الملعب نفسه، ثم يختتم دور المجموعات بمواجهة الأرجنتين في 28 حزيران على ملعب إيه تي آند تي في دالاس.
ويعوّل المنتخب الوطني على الجاهزية الفنية والبدنية التي سيكتسبها اللاعبون خلال المعسكر الحالي، من أجل الظهور بصورة تنافسية في أول مشاركة أردنية بتاريخ كأس العالم.
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