اعلان نتائج القبول الموحد لطلبة الدورة التكميلية - رابط

كما يمكن للطلبة الاطلاع على نتائج الترشيح واستعراض معدلات القبول التنافسية للدورة التكميلية 2024-2025 من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للوحدة/قسم البكالوريوس على الرابط التالي: www.admhec.gov.jo.
-
أخبار متعلقة
-
تنظيم الاتصالات تمنح محطات البث الإذاعي "اف ام" تخفيضاً على عوائد الترددات السنوية
-
10 إصابات بينها حالات بليغة بحوادث دهس وتصادم
-
إدارة السير ترصد تصرفات غريبة لبعض السائقين
-
فاقدون لوظائفهم في وزارة التربية (أسماء)
-
توضيح أمني حول فيديو القبض على ركاب مركبة في عمان
-
تربية الأغوار الشمالية تحتفل بعيد ميلاد الملك
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
توضيح من التربية حول دوام المدارس الاثنين