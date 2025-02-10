 
الإثنين 2025-02-10 11:59 ص
 

اعلان نتائج القبول الموحد لطلبة الدورة التكميلية - رابط

ل
أرشيفية
الإثنين، 10-02-2025 09:39 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد اليوم الاثنين الموافق 10-2-2025 نتائج القبول الموحد لمرحلة البكالوريوس في الجامعات الأردنية الرسمية لخريجي الدورة التكميلية 2024-2025.

اضافة اعلان

 

وستقوم الوحدة بإرسال رسائل نصية للطلبة على أرقام هواتفهم الخلوية بنتائج ترشيحهم.

 

وقد بلغ العدد الإجمالي للطلبة الذين تقدموا بطلبات صحيحة وقاموا بتسديد رسم تقديم طلب الالتحاق (3887) طالباً وطالبة، في حين بلغ عدد الطلبة المرشحين للقبول (2555) طالباً وطالبة.

 

كما بلغ عدد الطلبة الذين أساؤوا الاختيار ولم يتم قبولهم في أي من خياراتهم المخزنة في طلب الالتحاق (1332) طالباً وطالبة. 


كما يمكن للطلبة الاطلاع على نتائج الترشيح واستعراض معدلات القبول التنافسية للدورة التكميلية 2024-2025 من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للوحدة/قسم البكالوريوس على الرابط التالي: www.admhec.gov.jo.

 
gnews

أحدث الأخبار

ا

اقتصاد محلي للمقبلين على الزواج.. إليكم أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي

5

منوعات 5 عوامل رئيسية وراء تحسن سعر صرف الليرة السورية بعد سقوط نظام بشار الأسد!

الدكتور الراحل فيصل نايف مجحم الماضي

نعـي فـاضل الحزن يخيم على الهاشمية برحيل الدكتور فيصل

فا

منوعات بسبب قرد.. انقطاع الكهرباء في كامل البلاد بسريلانكا

لا

طب وصحة 5 مشروبات طبيعية تساعد في الوقاية من سرطان القولون

ل

فلسطين استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال شرقي غزة

ى

طب وصحة انتفاخات تحت العين: إشارات قد تخبرك بحالتك الصحية!

ا

أخبار محلية تنظيم الاتصالات تمنح محطات البث الإذاعي "اف ام" تخفيضاً على عوائد الترددات السنوية



 




الأكثر مشاهدة