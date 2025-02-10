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اعلان نتائج القبول الموحد لطلبة الدورة التكميلية

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أرشيفية
الإثنين، 10-02-2025 09:39 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد اليوم الاثنين الموافق 10-2-2025 نتائج القبول الموحد لمرحلة البكالوريوس في الجامعات الأردنية الرسمية لخريجي الدورة التكميلية 2024-2025.

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وستقوم الوحدة بإرسال رسائل نصية للطلبة على أرقام هواتفهم الخلوية بنتائج ترشيحهم.

 

وقد بلغ العدد الإجمالي للطلبة الذين تقدموا بطلبات صحيحة وقاموا بتسديد رسم تقديم طلب الالتحاق (3887) طالباً وطالبة، في حين بلغ عدد الطلبة المرشحين للقبول (2555) طالباً وطالبة.

 

كما بلغ عدد الطلبة الذين أساؤوا الاختيار ولم يتم قبولهم في أي من خياراتهم المخزنة في طلب الالتحاق (1332) طالباً وطالبة. 


كما يمكن للطلبة الاطلاع على نتائج الترشيح واستعراض معدلات القبول التنافسية للدورة التكميلية 2024-2025 من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للوحدة/قسم البكالوريوس على الرابط التالي: www.admhec.gov.jo.

 
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