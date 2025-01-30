اعلان نتائج المنح والقروض الجامعية اليوم (رابط)

وبلغ عدد الطلبة المتقدمين للحصول على منح وقروض ولديهم استفادة من صندوق المعونة الوطنية بلغ 10611 طالباً وطالبة، حصلوا جميعهم على منح وقروض بنسبة 100%، وفق تصريحات من وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
ولفت أنَّ 43 لواء من ألوية المملكة تمَّت تغطية الطلبة المتقدمين فيها من مرحلة البكالوريوس بشكل كامل إما بمنح كاملة، أو جزئية، أو قروض، في حين وصلت نسبة تغطية الطلبة المتقدمين من مرحلة الدبلوم المتوسط بنسبة 100% بمنح جزئية، ومن جميع ألوية المملكة البالغ عددها 56 لواء.
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