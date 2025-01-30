 
الخميس 2025-01-30 09:51 ص
 

اعلان نتائج المنح والقروض الجامعية اليوم (رابط)

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 30-01-2025 08:12 ص
الوكيل الإخباري- تعلن وزارة التعليم العالي اليوم  الخميس النتائج النهائية  للمنح والقروض للطلبة المستفيدين وذلك من خلال رسائل نصيَّة تُرسل للطلبة على أرقام هواتفهم الخلوية ومن ثم فتح الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات: https://www.dsamohe.gov.jo/.اضافة اعلان


وبلغ عدد الطلبة المتقدمين للحصول على منح وقروض ولديهم استفادة من صندوق المعونة الوطنية بلغ 10611 طالباً وطالبة، حصلوا جميعهم على منح وقروض بنسبة 100%، وفق تصريحات من وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

ولفت أنَّ 43 لواء من ألوية المملكة تمَّت تغطية الطلبة المتقدمين فيها من مرحلة البكالوريوس بشكل كامل إما بمنح كاملة، أو جزئية، أو قروض، في حين وصلت نسبة تغطية الطلبة المتقدمين من مرحلة الدبلوم المتوسط بنسبة 100% بمنح جزئية، ومن جميع ألوية المملكة البالغ عددها 56 لواء.
 
gnews

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