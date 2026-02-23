الإثنين 2026-02-23 02:59 م

اعلان نتائج طلبات إساءة الاختيار والانتقال بين التخصصات والجامعات لطلبة التكميلي اليوم

وحدة تنسيق القبول الموحد تعلن اليوم نتائج إساءة الاختيار والمناقلات للدورة التكميلية 2025–2026
وزارة التعليم العالي
 
الإثنين، 23-02-2026 01:00 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنها ستقوم اليوم الاثنين بإعلان نتائج طلبات إساءة الاختيار وطلبات الانتقال من تخصص إلى آخر ومن جامعة أو كلية إلى أخرى لطلبة الدورة التكميلية 2025–2026، وذلك لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط.اضافة اعلان


وبيّنت انها ستقوم بإرسال رسائل نصية بنتائج الترشيح للطلبة على أرقام هواتفهم الخلوية المخزنة في طلباتهم، كما سيتم إعلان النتائج على  الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد على الرابط التالي: www.admhec.gov.jo
 
 


gnews

أحدث الأخبار

"التربية النيابية" تناقش مشروع قانون التعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026

شؤون برلمانية "التربية النيابية" تناقش مشروع قانون التعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026

إطلاق الموقع الإلكتروني لسجل مسؤولي ومعالجي ومراقبي حماية البيانات الشخصية تجريبيا

أخبار محلية إطلاق الموقع الإلكتروني لسجل مسؤولي ومعالجي ومراقبي حماية البيانات الشخصية تجريبيا

الوطني لتطوير المناهج: تطوير التعليم عملية مستمرة لضمان جودة التعلم

أخبار محلية الوطني لتطوير المناهج: تطوير التعليم عملية مستمرة لضمان جودة التعلم

ماغي بو غصن

فن ومشاهير ماغي بو غصن تعود الى المسرح بهذا العمل

سلطة وادي الأردن توقع اتفاقيات استثمارية لتعزيز التنمية وتوفير فرص عمل للشباب

أخبار محلية سلطة وادي الأردن توقع اتفاقيات استثمارية لتعزيز التنمية وتوفير فرص عمل للشباب

فنون ومشاهير للمرّة الثامنة... نقل فنان عربيّ بشكلٍ عاجل إلى المستشفى

فن ومشاهير للمرّة الثامنة... نقل فنان مصري بشكلٍ عاجل إلى المستشفى

المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة

أخبار محلية المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة

النائب البدادوة: "يخسى ويهبى منطوقه" والأردن كله عسكر

شؤون برلمانية النائب البدادوة: "يخسى ويهبى منطوقه" والأردن كله عسكر



 






الأكثر مشاهدة