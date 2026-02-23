اعلان نتائج طلبات إساءة الاختيار والانتقال بين التخصصات والجامعات لطلبة التكميلي اليوم

وبيّنت انها ستقوم بإرسال رسائل نصية بنتائج الترشيح للطلبة على أرقام هواتفهم الخلوية المخزنة في طلباتهم، كما سيتم إعلان النتائج على الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد على الرابط التالي: www.admhec.gov.jo
