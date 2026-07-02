اعلان هام صادر عن وزارة العمل

الوكيل الإخباري- دعت وزارة العمل الباحثين والباحثات عن العمل إلى المشاركة في اليوم الوطني الثاني للتشغيل المقرر إقامته يوم الثلاثاء المقبل الموافق 2026/7/7 في 15 موقعا في العاصمة وكافة محافظات المملكة والذي ينظم بالشراكة مع اليونيسف وبدعم من سفارة مملكة هولندا .

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وبينت أنه سيشارك في هذا اليوم الوطني نحو 700 شركة من مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية لعرض فرص العمل المتوفرة لديها للباحثين والباحثات.