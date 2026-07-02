اعلان هام صادر عن وزارة العمل

وبينت أنه سيشارك في هذا اليوم الوطني نحو 700 شركة من مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية لعرض فرص العمل المتوفرة لديها للباحثين والباحثات.
وحثت الوزارة الباحثين والباحثات عن العمل الراغبين في المشاركة والاستفادة من هذا اليوم التسجيل عبر المنصة الوطنية للتشغيل https://sajjil.gov.jo/ واحضار الهوية الشخصية عند حضورهم لمواقع اليوم الوطني في كافة محافظات المملكة.
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