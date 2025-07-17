اعلان هام لجميع طلبة الجامعات اعتبارا من الفصل الدراسي الصيفي

ويأتي هذا الإهداء انطلاقاً من حرص القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي على دعم المسيرة التعليمية والأكاديمية، وتوفير مصادر المعرفة للطلبة، وبشكل يسهم في تعزيز مفهوم الولاء والانتماء والوعي بالقضايا الوطنية.
وتتمنى مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية للطلبة دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم التعليمية والأكاديمية وأن يكونوا باستمرار مصدراً لتقدم الوطن ونموه وازدهاره.
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