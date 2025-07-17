الخميس 2025-07-17 07:57 م
 

اعلان هام لجميع طلبة الجامعات اعتبارا من الفصل الدراسي الصيفي

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أرشيفية
 
الخميس، 17-07-2025 07:44 م

الوكيل الإخباري- أعلنت مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية في القوات المسلحة الأردنية، عن تقديم كتاب مادة العلوم العسكرية والمواطنة كإهداء مجاني لجميع طلبة الجامعات وكليات المجتمع الأردنية، الحكومية والخاصة، وذلك اعتبارًا من الفصل الدراسي الصيفي للعام 2024/2025.

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ويأتي هذا الإهداء انطلاقاً من حرص القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي على دعم المسيرة التعليمية والأكاديمية، وتوفير مصادر المعرفة للطلبة، وبشكل يسهم في تعزيز مفهوم الولاء والانتماء والوعي بالقضايا الوطنية.


وتتمنى مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية للطلبة دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم التعليمية والأكاديمية وأن يكونوا باستمرار مصدراً لتقدم الوطن ونموه وازدهاره.

 
 
gnews

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