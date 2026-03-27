اعلان هام للمزارعين بعد فيضان عدد من السدود

الوكيل الإخباري- قال الناطق باسم وزارة المياه والري، عمر سلامة، إن الهطولات المطرية الأخيرة أسهمت بشكل ملحوظ في رفع مخزون السدود ومواقع الحصاد المائي، مؤكداً أن الوزارة تعاملت مع التطورات الجوية وفق خطة الطوارئ المعتمدة دون تسجيل أي أضرار تُذكر.

وأضاف سلامة، في تصريح الجمعة، أن الوزارة تعاملت بكفاءة منذ بدء المنخفض الجوي الذي يؤثر على الأردن، مع فيضانات وتكرار فيضانات في عدد من السدود، وفق ما أوردته قناة المملكة.



وأوضح أن السدود التي شهدت فيضانات تشمل: سد التنور في الكرك، وسد اللجون، وسد الموجب، وسد الوحيدي، وسد شيظم، وسد الملك طلال، وسد وادي شعيب. وأشار إلى أنه تم تصريف مياه الفيضانات على امتداد الأغوار، والاستفادة منها عبر تحويلها للتخزين في قناة الملك عبد الله وسد الكرامة.



وبيّن سلامة أن معظم الحفائر والبرك الصحراوية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في مخزونها، مثل سد دير الكهف وسد البويضة وغيرها، كما تعززت مواقع حصاد المياه التي تُسهم في تغذية المياه الجوفية، خاصة في منطقة القاع/الأزرق وقاع خنا، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على الأحواض الجوفية.