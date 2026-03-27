اعلان هام للمزارعين بعد فيضان عدد من السدود

وأضاف سلامة، في تصريح الجمعة، أن الوزارة تعاملت بكفاءة منذ بدء المنخفض الجوي الذي يؤثر على الأردن، مع فيضانات وتكرار فيضانات في عدد من السدود، وفق ما أوردته قناة المملكة.
وأوضح أن السدود التي شهدت فيضانات تشمل: سد التنور في الكرك، وسد اللجون، وسد الموجب، وسد الوحيدي، وسد شيظم، وسد الملك طلال، وسد وادي شعيب. وأشار إلى أنه تم تصريف مياه الفيضانات على امتداد الأغوار، والاستفادة منها عبر تحويلها للتخزين في قناة الملك عبد الله وسد الكرامة.
وبيّن سلامة أن معظم الحفائر والبرك الصحراوية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في مخزونها، مثل سد دير الكهف وسد البويضة وغيرها، كما تعززت مواقع حصاد المياه التي تُسهم في تغذية المياه الجوفية، خاصة في منطقة القاع/الأزرق وقاع خنا، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على الأحواض الجوفية.
وأشار إلى أن الوزارة أبلغت المزارعين في منطقة الأغوار بضرورة تعبئة جميع البرك الزراعية، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من مياه فيضانات السدود وغيرها.
-
أخبار متعلقة
-
هام من الغذاء والدواء حول زيت الزيتون المستورد
-
مشروع راجب الزراعي يعزز التنمية المستدامة في عجلون
-
بلديات إربد ترفع جاهزيتها للقصوى للتعامل مع المنخفض الجوي
-
بلدية الكرك تتابع ميدانيًا تداعيات الهطول المطري بمنطقة الشهابية
-
إليك أبرز ما جاء في اتصال الصفدي مع وزير الخارجية الأميركي
-
بلدية الرصيفة تحذر القاطنين قرب سيل الزرقاء وتدعو لأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر
-
وزراء النقل بالتعاون الخليجي يبحثون تفعيل بروتوكول الممرات الخضراء
-
إقليم البترا: إعادة استقبال زوار المحمية الأثرية الجمعة الساعة 12 ظهرًا