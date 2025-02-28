اعلان هام من الجمعية الفلكية بشأن إمكانية رؤية هلال رمضان اليوم

وأكدت الجمعية، أن رؤية الهلال بالعين المجردة في الأردن والدول المجاورة "غير ممكنة" خلال هذا اليوم، بينما يمكن رصده باستخدام التلسكوبات، وبالاعتماد على حسابات معايير احتمالات الرؤية.
وأوضحت أن لجان الرصد المنتشرة؛ (اللجنة الرئيسية: عمان/منطقة الحدائق، مواقع أخرى: الشوبك، وادي رم، ناعور، صويلح، وإربد).
تتحرى دائرة الإفتاء العام هلال شهر رمضان المبارك، مساء الجمعة، وفق ما أفاد الناطق باسم دائرة الإفتاء العام أحمد الحراسيس.
-
أخبار متعلقة
-
بيان صادر عن إدارة السير بشأن الحركة المرورية الجمعة
-
الأردن يتحرى هلال شهر رمضان اليوم
-
مطار الملكة علياء الدولي يستقبل أولى رحلات الأجنحة الليبية
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
اليرموك تُطلق شبكة بحثية متخصصة في قضايا المرأة والأسرة
-
بلدية غرب إربد تخصص قطعة أرض لمشروع ثقافي في كفريوبا
-
المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/5 ينظم حملة للتبرع بالدم
-
افتتاح الصيدلية التشبيهية التجميلية لتدريب الطلبة بالهاشمية