اعلان هام من الجمعية الفلكية بشأن إمكانية رؤية هلال رمضان اليوم

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الوكيل الإخباري- أعلنت الجمعية الفلكية الأردنية أن رصد هلال شهر رمضان المبارك لعام 1446هـ سيتم اليوم الجمعة، بدءاً من غروب الشمس وحتى الساعة 7:09 مساءً تقريباً. اضافة اعلان





وأكدت الجمعية، أن رؤية الهلال بالعين المجردة في الأردن والدول المجاورة "غير ممكنة" خلال هذا اليوم، بينما يمكن رصده باستخدام التلسكوبات، وبالاعتماد على حسابات معايير احتمالات الرؤية.



وأوضحت أن لجان الرصد المنتشرة؛ (اللجنة الرئيسية: عمان/منطقة الحدائق، مواقع أخرى: الشوبك، وادي رم، ناعور، صويلح، وإربد).



تتحرى دائرة الإفتاء العام هلال شهر رمضان المبارك، مساء الجمعة، وفق ما أفاد الناطق باسم دائرة الإفتاء العام أحمد الحراسيس.