الأربعاء 2026-03-25 01:37 م

اعلان هام من المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات

الأربعاء، 25-03-2026 01:18 م

الوكيل الإخباري - تحت شعار "وعيك.. أمانك"، أصدر المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، سلسلة من الرسائل التوعوية الحازمة، التي تهدف إلى تحصين المجتمع ضد المعلومات المغلوطة والشائعات المرتبطة بمخزوني الطاقة والغذاء، بالإضاءة على بعض الممارسات الخطرة التي بدأت تظهر في ظل التوترات الإقليمية الراهنة.

وشدد المركز في بياناته على أن بث الشائعات حول نقص السلع أو انقطاع التزود بالمحروقات هو جزء من محاولات إرباك الرأي العام. وأكد المركز مجموعة من الحقائق الثابتة:

سلاسل التوريد: تعمل بكفاءة عالية ودون أي تعطل، مع انتظام وصول البواخر إلى ميناء العقبة.
المخزون الاستراتيجي: المملكة تملك كفاية آمنة من الحبوب والمواد الأساسية، بالإضافة إلى مخزون نفطي يغطي احتياجات السوق لفترة طويلة.
التهافت غير المبرر: دعا المركز المواطنين إلى عدم الانسياق خلف "دعوات التخزين" التي تؤدي إلى خلق أزمات مصطنعة وترفع الأسعار بشكل غير منطقي.


ورصد المركز بعض السلوكيات التي تشكل خطرا مباشرا على حياة المواطنين وممتلكاتهم، مصدرا التحذيرات التالية:


تخزين المحروقات: حذر المركز بشدة من نقل وتخزين المشتقات النفطية داخل المنازل أو في حاويات غير مخصصة (الجالونات)، لما يمثله ذلك من قنبلة موقوتة قد تتسبب في حرائق كارثية.
الانسياق خلف أدوات البلبلة: انتقد الرسائل التي تروج لضرورة اقتناء وسائل إنارة أو تدفئة بدائية (كالبوابير) بشكل يوحي بانقطاع الخدمات، مؤكدا أن جميع المرافق الخدمية تعمل بانتظام.


وختم المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات رسائله بالتأكيد على أن "الوعي" هو خط الدفاع الأول. ودعا المواطنين إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية فقط، وعدم المساهمة في نشر أي محتوى غير موثق على منصات التواصل الاجتماعي، حيث سيتم التعامل مع مثيري القلق ومروجي الأكاذيب وفق المقتضى القانوني لحماية السكينة العامة.

 
 


