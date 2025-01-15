 
الأربعاء 2025-01-15 03:10 م
 

اعلان هام من المعابر الفلسطينية للمسافرين الى الأردن

معبر الكرامة
معبر الكرامة
الأربعاء، 15-01-2025 02:08 م

الوكيل الإخباري-   اعلنت ادارة المعابر الفلسطينية في منشور على صفحتها على فيسبوك انه واعتباراً من يوم الاحد القادم 19 / 1 / 2025 سيتم استيفاء أُجور حقائب المسافرين المغادرين من إستراحة أريحا إلى المملكة الأردنية الهاشمية ، لصالح شركة ( جت ) الأردنية من خلال شركة باصات شاهين بقيمة ( 6 شواقل - ما يعادل دينار و 20 قرشاً ) لكل حقيبة.

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واشارت في منشورها ان  هذا الاجراء يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات و الخطوات لتوفير وقت الإنتظار و الجهد و تقديم أفضل الخدمات للمسافرين.

 
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