اعلان هام من المعابر الفلسطينية للمسافرين الى الأردن

واشارت في منشورها ان هذا الاجراء يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات و الخطوات لتوفير وقت الإنتظار و الجهد و تقديم أفضل الخدمات للمسافرين.
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