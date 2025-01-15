اعلان هام من المعابر الفلسطينية للمسافرين الى الأردن

الوكيل الإخباري- اعلنت ادارة المعابر الفلسطينية في منشور على صفحتها على فيسبوك انه واعتباراً من يوم الاحد القادم 19 / 1 / 2025 سيتم استيفاء أُجور حقائب المسافرين المغادرين من إستراحة أريحا إلى المملكة الأردنية الهاشمية ، لصالح شركة ( جت ) الأردنية من خلال شركة باصات شاهين بقيمة ( 6 شواقل - ما يعادل دينار و 20 قرشاً ) لكل حقيبة.

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