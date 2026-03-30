اعلان هام من سفارة العراق في عمان

الوكيل الإخباري- أعلنت السفارة العراقية في عمان، الاثنين، عن تسهيلات جديدة لمواطنيها الراغبين بالعودة إلى العراق من مختلف دول العالم.

وأوضحت السفارة عبر صفحتها على موقع "الفيسبوك" أن العراقيين يمكنهم السفر على متن الخطوط الملكية الأردنية إلى عمان (مطار الملكة علياء الدولي)، ومن ثم الترانزيت مباشرة إلى بغداد عبر حافلات الشركة، دون الحاجة للحصول على موافقات أمنية مسبقة أو تأشيرة مرور، شريطة السفر على رحلات الشركة الرسمية.



وأوضحت السفارة أن تذاكر السفر تشمل:



النقل الجوي إلى عمّان.



النقل البري من عمّان إلى بغداد بواسطة حافلات الخطوط الملكية الأردنية.



إقامة فندقية مجانية في حال تجاوزت مدة الترانزيت 8 ساعات كحد أدنى.



وأشارت السفارة إلى أن الخدمة متاحة أيضًا في الاتجاه المعاكس من العراق إلى مختلف وجهات العالم، ضمن الجهود المبذولة لتوفير ممر آمن وسلس للعراقيين العالقين في الخارج وتوفير ممر آمن وسلس عبر الأردن.