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اعيان ونواب يزورون المركز الوطني للسكري والغدد الصم

المركز الوطني للسكري
المركز الوطني للسكري
الخميس، 07-11-2024 04:30 م

الوكيل الإخباري-    زار  وفد من مجلس الأعيان ونواب من محافظتي اربد والكرك اليوم الخميس، المركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة للاطلاع على اهم الخدمات التي يقدمها المركز للمواطنين، وآخر مستجدات العمل في مركزي الكرك واربد والذي سيتم انشائهما قريبا.

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وقدم مدير المركز الدكتور كامل العجلوني بحضور وزير الصحة الدكتور فراس الهواري وأمين عام المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا مشهور الرفاعي، شرحا عن ابرز الخطط المستقبلية ومشروع توسعة المركز بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.


وقال العجلوني، إن من شأن إنشاء المركزين في الكرك واربد التسهيل على المواطن من خارج العاصمة وتقديم الخدمة بنفس جودة الخدمة المقدمة في مركز عمان، مؤكدا انه تم طرح العطاء في الصحف الرسمية منذ فترة قصيرة وبانتظار تقديم العطاءات المناسبة من قبل الشركات.

 
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