اعيان ونواب يزورون المركز الوطني للسكري والغدد الصم

الوكيل الإخباري- زار وفد من مجلس الأعيان ونواب من محافظتي اربد والكرك اليوم الخميس، المركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة للاطلاع على اهم الخدمات التي يقدمها المركز للمواطنين، وآخر مستجدات العمل في مركزي الكرك واربد والذي سيتم انشائهما قريبا.

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وقدم مدير المركز الدكتور كامل العجلوني بحضور وزير الصحة الدكتور فراس الهواري وأمين عام المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا مشهور الرفاعي، شرحا عن ابرز الخطط المستقبلية ومشروع توسعة المركز بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.