اعيان ونواب يزورون المركز الوطني للسكري والغدد الصم

وقدم مدير المركز الدكتور كامل العجلوني بحضور وزير الصحة الدكتور فراس الهواري وأمين عام المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا مشهور الرفاعي، شرحا عن ابرز الخطط المستقبلية ومشروع توسعة المركز بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.
وقال العجلوني، إن من شأن إنشاء المركزين في الكرك واربد التسهيل على المواطن من خارج العاصمة وتقديم الخدمة بنفس جودة الخدمة المقدمة في مركز عمان، مؤكدا انه تم طرح العطاء في الصحف الرسمية منذ فترة قصيرة وبانتظار تقديم العطاءات المناسبة من قبل الشركات.
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