اغلاقات وتحويل طرق في البحر الميت الجمعة

الوكيل الإخباري- أعلنت الجمعية الأردنية للماراثونات، بالتنسيق مع أمانة عمان الكبرى وإدارة السير المركزية عن إغلاق عدد من الشوارع المؤدية لمسارات برومين ألتراماراثون البحر الميت، الذي سيقام يوم الجمعة المقبل، بمشاركة واسعة من العدائين المحليين والدوليين.

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ويأتي هذا الحدث السنوي لتأكيد موقع الأردن الجغرافي كوجهة أساسية في استقطاب العالم سياحياً ورياضياً، حيث يقام هذا الحدث تطبيقاً لمعايير الاتحاد الدولي، والتي تتمحور حول أهمية الحفاظ على سلامة العدائين.



وأشارت الجمعية الأردنية للماراثونات إلى إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى مسار الألتراماراثون ابتداءً من بعد منتصف ليل يوم الجمعة (الساعة 12 منتصف الليل) وحتى الواحدة بعد الظهر من نفس اليوم الموافق11 نيسان على النحو التالي:

إغلاق الطريق من إشارات الرامة باتجاه مثلث المغطس باتجاه واحد، وذلك ابتداء من الساعة 12 بعد منتصف الليل وحتى الساعة الواحدة من ظهر يوم الجمعة.

كما سيتم إغلاق الطريق من مثلث المغطس باتجاه الفنادق ولغاية شاطئ عمان السياحي باتجاه واحد، ابتداء من الساعة 2 بعد منتصف الليل وحتى الساعة الواحدة من ظهر يوم الجمعة، وكذلك إغلاق الطريق الرئيسي المؤدي إلى المغطس إغلاقا تاما، ابتداء من الساعة 2 بعد منتصف الليل وحتى الساعة الواحدة من ظهر يوم الجمعة.

كما يغلق الشارع ما بين نقطة التفتيش ومنطقة الفنادق جزئيا من الساعة 12 بعد منتصف الليل وكليا الساعة 5 فجرا وحتى الساعة الواحدة من ظهر يوم الجمعة.

وأعدت الجهات المسؤولة الطرق البديلة للطرق المغلقة على النحو التالي:

- إلى جسر الملك حسين طريق الشونة الجنوبية من مثلث الرامة يمين باتجاه الشونة الجنوبية ومن إشارات الشونة الجنوبية إلى الجسر.

- إلى جسر الملك حسين طريق آخر من نقطة سطح البحر إلى سد الكفرين ومن ثم الشونة الجنوبية إلى الجسر.

- إلى المغطس من مثلث الرامة باتجاه الشونة ومن ثم إلى الشارع المؤدي إلى جسر الملك حسين وقبل الجسر الانعطاف إلى اليمين باتجاه المزارع ومن ثم إلى المغطس من الطريق الخلفي، كما يمكن سلوك طريق نقطة سطح البحر إلى سد الكفرين ومن ثم عبر طريق المزارع إلى المغطس.

- شارع الفنادق السير بحذر عكس اتجاه السير من مثلث الرامة وحتى شاطئ عمان السياحي بحيث يكون السير باتجاهين.

- مثلث الرامة من الجنوب ممكن سلوك الشارع من نقطة التفتيش يمين باتجاه منتجع البحيرة ومن ثم مثلث الرامة.

- من طريق الجنوب باتجاه عمان عن طريق بانوراما البحر الميت مأدبا من ثم إلى عمان.



ويتضمن ألتراماراثون البحر الميت ثلاثة سباقات رئيسية؛ وهي سباق ألتراماراثون (50 كم) فردي و(50 كم) تتابع، وسباق (21 كم)، حيث سينطلقان الساعة السادسة صباحاً مقابل شاطئ عمان السياحي، بالإضافة إلى سباق (10 كم) والذي ينطلق بعد 2 كم من مثلث المغطس الساعة 9 صباحاً.



وستكون مسارات السباق على النحو التالي:



سباق الألتراماراثون 50 كم فردي وتتابع:

وقت الانطلاق في تمام الساعة 6:00 صباحاً، البداية مقابل شاطئ عمان السياحي بالبحر الميت، والجري صعوداً بشارع الخدمات (بعكس اتجاه حركة السير) باتجاه منطقة الفنادق وصولاً إلى الشارع المؤدي إلى منطقة السكاي دايف، والانعطاف يساراً دخولاً إلى منطقة السكاي دايف والالتفاف من الدوار الموجود داخل المنطقة والدخول إلى مهبط الطائرات ومن ثم العودة إلى شارع الخدمات ومتابعة الجري باتجاه إشارات الرامة للوصول إلى نقطة الالتفاف الخاصة بسباق 50كم قبل الوصول إلى إشارات الرامة والعودة مرة أخرى لاستكمال الجري وصولا إلى شارع الخدمات والدخول إلى منطقة نادي الرياضات الجوية الملكي الأردني (سكاي دايف) ومهبط الطائرات مرة أخرى ومن ثم الجري على نفس المسار نزولا باتجاه شاطئ عمان السياحي إلى (خط النهاية).



سباق النصف ماراثون 21 كم:

وقت الانطلاق في تمام الساعة 6:00 صباحاً، البداية مقابل شاطئ عمان السياحي بالبحر الميت، والجري صعوداً بشارع الخدمات (بعكس اتجاه حركة السير) وصولاً إلى الشارع المؤدي إلى منطقة السكاي دايف، ثم الالتفاف والعودة إلى شارع الخدمات مرة أخرى باتجاه شاطئ عمان السياحي (خط النهاية).

سباق الـ 10 كم: