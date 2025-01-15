اغلاق جسر الملك حسين امام حركة المسافرين الاحد الموافق 26/1/2025

الوكيل الإخباري- قالت ادارة امن الجسور انه سيتم اغلاق جسر الملك حسين امام حركة المسافرين والمغادرين بإتجاه الضفة الغربية ليوم الاحد الموافق 26/1/2025 فقط .

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واكدت على المسافرين انه سيتم فتح الجسر امام حركة المسافرين المغادرين بإتجاه الضفة الغربية فقط #للمعتمرين_والدبلوماسيين وذلك لإعطاء الأولوية لتفويج جميع المعتمرين المغادرين في هذا اليوم وكما هو موضح كالاتي :



* مسافرين العمره المغادرون : يوم الاحد الموافق 26/1/2025 يبدأ عمل جسر الملك حسين من الساعة (8:00) ولغاية الساعة (22:00) للمعتمرين المغادرين بإتجاه الضفة الغربية فقط.



* الدبلوماسيين : يوم الاحد الموافق 26/1/2025 يبدا عمل جسر الملك حسين من الساعه (8:00) ولغاية الساعه (17:00) .



* المغادرين العرب و VIP والمجموعات السياحية والمركبات الخاصة: يوم الاحد الموافق 26/1/2025 الجسر مغلق.



* القادمون العرب : يوم الاحد الموافق 26/1/2025 يبدا عمل جسر الملك حسين من الساعة (9:00) ولغاية الساعه (18:00) للمسافرين القادمين الى المملكة.