السبت 2026-02-28 06:46 م

اغلاق جسر عبدون بشكل جزئي حتى صباح الاحد

جسر عبدون
جسر عبدون
 
السبت، 28-02-2026 04:13 م
الوكيل الإخباري-   اعلنت امانة عمان عن إغلاق جسر عبدون بشكل جزئي من جهة الدوار الرابع باتجاه عبدون، وذلك لغايات تنفيذ أعمال الإنارة التجميلية على الجسر  لتحسين المشهد الحضري وإبراز المعالم الجمالية في مدينة عمّان.اضافة اعلان


وبينت ان الإغلاق سيبدأ اعتبارا من مساء اليوم السبت، ويستمر حتى صباح يوم الأحد .

ودعت الامانة في منشور لها الى اخذ الاحتياطات اللازمة واستخدام الطرق البديلة خلال فترة الإغلاق، حفاظاً على انسيابية الحركة المرورية وتجنباً للازدحامات.
 
 


