اغلاق جسر عبدون بشكل جزئي حتى صباح الاحد

وبينت ان الإغلاق سيبدأ اعتبارا من مساء اليوم السبت، ويستمر حتى صباح يوم الأحد .
ودعت الامانة في منشور لها الى اخذ الاحتياطات اللازمة واستخدام الطرق البديلة خلال فترة الإغلاق، حفاظاً على انسيابية الحركة المرورية وتجنباً للازدحامات.
