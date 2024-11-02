 
السبت 2024-11-02 07:23 م
 

افتتاح أعمال المؤتمر الوطني للأمن الدوائي في نسخته الأولى

المؤتمر الوطني للأمن الدوائي
المؤتمر الوطني للأمن الدوائي
السبت، 02-11-2024 07:00 م

الوكيل الإخباري-    افتتح مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الدكتور نزار مهيدات، فعاليات المؤتمر الوطني للأمن الدوائي في نسخته الأولى، بعنوان "تعزيز الأمن الدوائي لضمان الاستدامة الصحية" ومعرض الأدوية المصاحب له.

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ونظّم المؤتمر بنك الدواء الخيري بالشراكة مع المؤسسة ونقابة الصيادلة، وبالتعاون مع وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية والجهات ذات العلاقة.


وأكد مهيدات أن تحقيق الأمن الدوائي من الأولويات المتقدمة، ليس فقط على مستوى الأولويات الصحية والطبية، بل على مستوى الأولويات الوطنية، مشيراً إلى أن رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني كانت سبّاقة في إدراج الأمن الغذائي والدوائي ضمن الأولويات الوطنية الأساسية.

 
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