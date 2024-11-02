افتتاح أعمال المؤتمر الوطني للأمن الدوائي في نسخته الأولى

ونظّم المؤتمر بنك الدواء الخيري بالشراكة مع المؤسسة ونقابة الصيادلة، وبالتعاون مع وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية والجهات ذات العلاقة.
وأكد مهيدات أن تحقيق الأمن الدوائي من الأولويات المتقدمة، ليس فقط على مستوى الأولويات الصحية والطبية، بل على مستوى الأولويات الوطنية، مشيراً إلى أن رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني كانت سبّاقة في إدراج الأمن الغذائي والدوائي ضمن الأولويات الوطنية الأساسية.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس الديوان الملكي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية في محافظتي معان والطفيلة
-
"أكيد": 95 إشاعة في شهر تشرين الأول الماضي
-
تنويه صادر عن ادارة ترخيص السواقين والمركبات
-
الديوان الملكي يعزي عشيرة الخلايلة
-
المؤتمر الدولي لـ 14 لجمعية أطباء العظام الأردنية الأربعاء المقبل
-
تعليمات موافقة الحكومة على طلب تملك غير الأردني للعقارات
-
"التطوير الحضري" تبدأ بأعمال البنية التحتية لإسكان كفر جايز
-
100مليون دولار قيمة صادرات "صناعة إربد" الشهر الماضي