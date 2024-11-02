افتتاح أعمال المؤتمر الوطني للأمن الدوائي في نسخته الأولى

الوكيل الإخباري- افتتح مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الدكتور نزار مهيدات، فعاليات المؤتمر الوطني للأمن الدوائي في نسخته الأولى، بعنوان "تعزيز الأمن الدوائي لضمان الاستدامة الصحية" ومعرض الأدوية المصاحب له.

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ونظّم المؤتمر بنك الدواء الخيري بالشراكة مع المؤسسة ونقابة الصيادلة، وبالتعاون مع وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية والجهات ذات العلاقة.