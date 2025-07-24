افتتاح أعمال المدرسة الحقلية الذكية مناخياً في مأدبا

الوكيل الإخباري- افتتح مدير مديرية زراعة محافظة مأدبا المهندس بسام أبو الغنم، وبحضور رئيس قسم الإرشاد الزراعي المهندس خالد الصانع ومرشدين زراعيين، أعمال المدرسة الحقلية الذكية مناخياً، والمتخصصة بالزراعة المتداخلة بين الأشجار المثمرة والمحاصيل العلفية، مثل البونيكام والمورينغا، باستخدام تقنيات حديثة كـ"الشرنقة" وأحواض الفتيل.

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وجاءت الفعالية، ضمن مشروع "بناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ في الأردن من خلال تحسين كفاءة استخدام المياه في قطاع الزراعة"، الممول من صندوق المناخ الأخضر وتنفذه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، بالشراكة مع وزارات المياه والري، والزراعة، والبيئة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).



وشدد مدير "زراعة مأدبا" المهندس بسام أبو الغنم، على أهمية تعزيز زراعة المحاصيل العلفية في دعم الأمن الغذائي وتحقيق استدامة الإنتاج الزراعي، مشيراً إلى دور المبادرات في رفع كفاءة استخدام الموارد المائية وتحسين دخل المزارعين.