افتتاح أعمال المدرسة الحقلية الذكية مناخياً في مأدبا

وجاءت الفعالية، ضمن مشروع "بناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ في الأردن من خلال تحسين كفاءة استخدام المياه في قطاع الزراعة"، الممول من صندوق المناخ الأخضر وتنفذه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، بالشراكة مع وزارات المياه والري، والزراعة، والبيئة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).
وشدد مدير "زراعة مأدبا" المهندس بسام أبو الغنم، على أهمية تعزيز زراعة المحاصيل العلفية في دعم الأمن الغذائي وتحقيق استدامة الإنتاج الزراعي، مشيراً إلى دور المبادرات في رفع كفاءة استخدام الموارد المائية وتحسين دخل المزارعين.
من جانبها، استعرضت الدكتورة رانيا إبراهيم من (الفاو) مكونات المشروع، مسلطة الضوء على أهميته في إدخال تقنيات زراعية متقدمة تعزز من قدرة المجتمعات الزراعية على التكيف مع التغيرات المناخية.
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