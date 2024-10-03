افتتاح أول مشروع لتوليد الكهرباء من الغاز الأردني بالموقر

الوكيل الإخباري- رعى وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، اليوم الخميس، افتتاح أول مشروع من نوعه في المملكة لتوليد الكهرباء لمصنع الشركة الوطنية لصناعة الكلورين، في الموقر، وباستخدام الغاز الطبيعي المضغوط المنتج من حقل الريشة التابع لشركة البترول الوطنية، حيث تتم عملية نقل الغاز الطبيعي من محطة الريشة إلى موقع المصنع في مدينة الموقر بواسطة شاحنات.

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وأكد الخرابشة خلال الافتتاح على أهمية محطة توليد الكهرباء التي تستهلك 3 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي لتوليد 10 ميجا واط من احتياجات المصنع، مشيرا الى ان حقل الريشة ينتج 40 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، مضيفا "نسعى اعتمادا على هذه الكميات بتزويد المدن الصناعية في (الروضة والموقر والقويرة والمفرق والقسطل والهاشمية) بالغاز الطبيعي"، لافتا الى جهود شركة البترول الوطنية في تطوير الحقل بزيادة انتاجه ليصل الى 50 مليون قدم مكعب عام 2025 و 200 مليون قدم مكعب في عام 2030 .



ولفت الخرابشة الى ان توليد الكهرباء من الغاز الطبيعي له آثار ايجابية على القطاع الصناعي نظرا لتدني كلفته بنسبة 35% مقارنة بالديزل، وأكثرمن 50% مقارنة بالوقود الثقيل.



اضافة الى ان المشروع يعتبر واحدا من ثلاثة مشاريع لانتاج الغاز الطبيعي المضغوط المرتقبة في منطقة الريشة بخفض الكلف التشغيلية للصناعات التي تعتمد على الغاز الطبيعي من (25%-50%) و سيكون لها أثر مباشر على القطاع الصناعي وستزيد من قدرته التنافسية جراء الانخفاض في الكلف، وبالتوازي سيحسن ذلك من إيرادات شركة البترول الوطنية وسيمكنها من التوسع في برامجها ومشاريعها لزيادة القدرة الإنتاجية من الحقل كون الشركة تمول أعمالها ومشاريعها ذاتياً من إيراداتها المتأتية من مبيعات الغاز.



‏وأضاف الخرابشة، ان هذه المشاريع تتماشى مع توصيات رؤية التحديث الاقتصادي والبرنامج التنفيذي للرؤية، التي تقوم على ركيزتين احداها إطلاق كامل الإمكانات لتوفير ما يزيد عن 10,000 فرصة عمل وتحقيق نمو اقتصادي بمقدار 5.6% بحلول عام 2030 خلال الفترة الزمنية لتنفيذ الرؤية، مؤكدا ان الوزارة تعمل على إعداد قانون لتنظيم الأعمال المتعلقة بالغاز الطبيعي في المملكة.



وأشار الى ان القطاع الصناعي يعد رافعة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية وتحقيق معدلات النمو التي أشارت إليها رؤية التحديث الاقتصادي، كما يعتبر محركا هاما للاقتصاد الوطني وله دور أساسي في معالجة وتخفيف أعباء البطالة.



من جانبه تحدث مدير عام شركة البترول الوطنية عن خطط الشركة في زيادة الانتاج من غاز الريشة بما يعود بالمنفعة على القطاع الصناعي والمواطن، واصفا المشروع بأنه بادرة لتحقيق الأمن الصناعي من خلال تقليل كلف التشغيل بالاعتماد على مصدر محلي وقليل التكلفة.



وفي ذات السياق، أكد رئيس هيئة مديري الشركة الوطنية لصناعة الكلورين، خليل ابو الرب، أهتمام الشركة بالسعي للاعتماد على الطاقة النظيفة، مشيرا الى اهمية التوسع مستقبلا باستخدامات الغاز الطبيعي في قطاعات مختلفة، لجدواه في تقليل ما يقارب 70% من كلفة الانتاج.



وثمن المدير العام لشركة غاز الاردن، صلاح الخزاعلة، حرص وزارة الطاقة والثروة المعدنية والشركاء في القطاع على تمكين الشركة من التأسيس لمرفق هام وجديد لاستغلال الغاز الطبيعي ودعم الاستثمار فيه لضمان استمرارية التزويد بالجملة والتجزئة.



ولفت الى أهمية مشروع توليد الكهرباء بالاعتماد على الغاز الطبيعي في مصنع الكلورين لدوره في تحقيق الامان الاقتصادي والبيئي باستخدام مصدر محلي اقل تكلفة واقل تلويثا للبيئة.



رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، المهندس زياد السعايدة، بدوره، وصف المشروع الأول من نوعه في منطقة الموقر، كفرصة لتعزيز مكانة المنطقة والقطاع الصناعي، مؤكدا حرص الهيئة على تقديم التسهيلات المطلوبة لإقامة مثل هذه المشاريع.



وجال الخرابشة والحضور في مرافق المحطة للاطلاع على جاهزيتها و عملية التزويد والتشغيل بالاعتماد على الغاز الطبيعي.