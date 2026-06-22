افتتاح الجناح الأردني المشارك بمعرض "فود إكسبو سوريا"

ويشارك بالمعرض الذي يستمر 5 أيام، 300 شركة سورية وعربية ودولية بهدف الترويج للمنتجات الغذائية واستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية وتعزيز الشراكات التجارية بين الشركات المشاركة.
ويتضمن المعرض اختصاصات واسعة تشمل الزيوت والمعجنات والحبوب وأغذية الأطفال والمعلبات والألبان والأجبان والحلويات واللحوم ومنتجاتها والمياه والعصائر والدواجن والأسماك، إضافة إلى المواد الأولية للصناعات الغذائية وآلات التعبئة والتغليف وموادها.
-
أخبار متعلقة
-
تعميم من وزارة التربية بشأن دوام المدارس
-
سماء المملكة تشهد مساء غد اقتران القمر بنجم السماك الأعزل
-
ندوة في الزرقاء تناقش المعنى والدلالة في فلسفة ابن طفيل
-
دينار و 10 قروش تعرفة خط جرش المدينة الطبية الجديد
-
نقابة الأطباء تنعى طبيبين أردنيين - أسماء
-
وفد من مجلس محافظة معان يشيد بالتطورات في كلية معان الجامعية ونهج العمل المؤسسي في جامعة البلقاء التطبيقية
-
إصابات بحريق مبنى من أربعة طوابق في عمان - فيديو
-
إغلاق متحف وصرح شهداء الأمن العام في الأزرق مؤقتاً للصيانة والترميم