الإثنين 2026-06-22 11:23 ص

افتتاح الجناح الأردني المشارك بمعرض "فود إكسبو سوريا"

غرفة تجارة الأردن
غرفة تجارة الأردن
 
الإثنين، 22-06-2026 10:37 ص

الوكيل الإخباري-    افتتح رئيس غرفة تجارة الأردن العين خليل الحاج توفيق، مساء أمس الأحد، الجناح الأردني المشارك في فعاليات المعرض العربي الدولي للصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف "فود إكسبو 2026" في دورته الـ 21، وذلك في مدينة المعارض بالعاصمة دمشق.

اضافة اعلان


ويشارك بالمعرض الذي يستمر 5 أيام، 300 شركة سورية وعربية ودولية بهدف الترويج للمنتجات الغذائية واستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية وتعزيز الشراكات التجارية بين الشركات المشاركة.


ويتضمن المعرض اختصاصات واسعة تشمل الزيوت والمعجنات والحبوب وأغذية الأطفال والمعلبات والألبان والأجبان والحلويات واللحوم ومنتجاتها والمياه والعصائر والدواجن والأسماك، إضافة إلى المواد الأولية للصناعات الغذائية وآلات التعبئة والتغليف وموادها.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

https://www.alwakeelnews.com/story/778726

عربي ودولي وفد إيران في مفاوضات سويسرا يعود إلى طهران بعد 18 ساعة من المحادثات

وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير

عربي ودولي بن غفير: لبنان يجب أن يكون ملعبا لإسرائيل

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية تعميم من وزارة التربية بشأن دوام المدارس

عون يبحث مع فانس وكوشنر تثبيت وقف إطلاق النار

عربي ودولي عون يبحث مع فانس وكوشنر تثبيت وقف إطلاق النار

سماء المملكة تشهد مساء غد اقتران القمر بنجم السماك الأعزل

أخبار محلية سماء المملكة تشهد مساء غد اقتران القمر بنجم السماك الأعزل

أعلنت وزارة الداخلية القطرية عن إصابة 54 شخصا جراء انفجار وقع بأحد المصانع في منطقة رأس لفان الصناعية. وبحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا)، أوضحت الوزارة في بيان اليوم الاثنين، أن مجموعة البحث والإنقاذ

عربي ودولي قطر: 54 مصابا و18 مفقودا إثر انفجار في أحد المصانع

غرفة تجارة الأردن

أخبار محلية افتتاح الجناح الأردني المشارك بمعرض "فود إكسبو سوريا"

ندوة في الزرقاء تناقش المعنى والدلالة في فلسفة ابن طفيل

أخبار محلية ندوة في الزرقاء تناقش المعنى والدلالة في فلسفة ابن طفيل



 
 






الأكثر مشاهدة

 