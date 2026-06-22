افتتاح الجناح الأردني المشارك بمعرض "فود إكسبو سوريا"

الوكيل الإخباري- افتتح رئيس غرفة تجارة الأردن العين خليل الحاج توفيق، مساء أمس الأحد، الجناح الأردني المشارك في فعاليات المعرض العربي الدولي للصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف "فود إكسبو 2026" في دورته الـ 21، وذلك في مدينة المعارض بالعاصمة دمشق.

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ويشارك بالمعرض الذي يستمر 5 أيام، 300 شركة سورية وعربية ودولية بهدف الترويج للمنتجات الغذائية واستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية وتعزيز الشراكات التجارية بين الشركات المشاركة.