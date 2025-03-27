الخميس 2025-03-27 04:21 م
 

افتتاح الحديقة المرورية بمدرسة سما السرحان الثانوية للبنات

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الخميس، 27-03-2025 02:52 م

الوكيل الإخباري-    افتتح مدير التربية والتعليم للواء البادية الشمالية الغربية الدكتور طايل المساعيد، اليوم الخميس، الحديقة المرورية في مدرسة سما السرحان الثانوية للبنات.

اضافة اعلان


وأشاد الدكتور المساعيد بالشراكة بين مديرية التربية والتعليم والشرطة المجتمعية، وبدور المجتمع المحلي في المساهمة في نشر التوعية بكافة مجالاتها، معرباً عن شكره للجهات القائمة على إنشاء الحديقة المرورية.


وتهدف الحديقة المرورية لتدريب الطلبة على عناصر السلامة المرورية للوقاية من حوادث الطرق وتعلم أسس الثقافة المرورية، وتعمل الحديقة على تعليم الأطفال في المراحل العمرية الصغيرة بأساسيات التعامل مع الشارع وقطع الطريق من المكان المناسب والآمن.

 
gnews

أحدث الأخبار

البنك المركزي الأردني

اقتصاد محلي 13.19 مليار دينار قيمة الحركات عبر "إي فواتيركم" العام الماضي

وزارة الخارجية

أخبار محلية بيان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

نقابة الصحفيين

أخبار محلية نقابة الصحفيين تدعو أعضاء الهيئة العامة لتسديد الاشتراكات

ح

منوعات حلول بسيطة لإبعاد النحل عن نوافذك في الصيف

وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة

أخبار محلية إطلاق المرحلة التجريبية لمنصة "خيرات الدار" لتسويق المنتجات المنزلية نيسان المقبل

تخريج دورة الهندسة المتقدمة للضباط رقم 54 بمدرسة سلاح الهندسة الملكي

أخبار محلية تخريج دورة الهندسة المتقدمة للضباط رقم 54 بمدرسة سلاح الهندسة الملكي

محافظة البلقاء - أرشيفية

أخبار محلية محافظ البلقاء ورئيس بلدية السلط يتفقدان متنزه زي السياحي

شعار جامعة آل البيت

أخبار محلية محاضرة في جامعة آل البيت حول هلال شوال



 
 





الأكثر مشاهدة