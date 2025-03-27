افتتاح الحديقة المرورية بمدرسة سما السرحان الثانوية للبنات

الوكيل الإخباري- افتتح مدير التربية والتعليم للواء البادية الشمالية الغربية الدكتور طايل المساعيد، اليوم الخميس، الحديقة المرورية في مدرسة سما السرحان الثانوية للبنات.

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وأشاد الدكتور المساعيد بالشراكة بين مديرية التربية والتعليم والشرطة المجتمعية، وبدور المجتمع المحلي في المساهمة في نشر التوعية بكافة مجالاتها، معرباً عن شكره للجهات القائمة على إنشاء الحديقة المرورية.