افتتاح الحديقة المرورية بمدرسة سما السرحان الثانوية للبنات

وأشاد الدكتور المساعيد بالشراكة بين مديرية التربية والتعليم والشرطة المجتمعية، وبدور المجتمع المحلي في المساهمة في نشر التوعية بكافة مجالاتها، معرباً عن شكره للجهات القائمة على إنشاء الحديقة المرورية.
وتهدف الحديقة المرورية لتدريب الطلبة على عناصر السلامة المرورية للوقاية من حوادث الطرق وتعلم أسس الثقافة المرورية، وتعمل الحديقة على تعليم الأطفال في المراحل العمرية الصغيرة بأساسيات التعامل مع الشارع وقطع الطريق من المكان المناسب والآمن.
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