افتتاح القنصلية الفخرية الأردنية في الإسكندرية

وسلمّ السفير العضايلة ومحافظ الإسكندرية براءة التعيين للقنصل الفخري الأردني براق العبادي، لتباشر القنصلية الفخرية أعمالها في تقديم خدمات التصديقات القنصلية لأبناء الجالية الأردنية في الإسكندرية.
وتضمن الحفل إبرازاً للهوية الثقافية والسياحية الأردنية، إذ عرضت فيديوهات تعريفية بالأردن وهويته، وأخرى ترويجية للأماكن السياحية في المملكة، إضافة إلى حضور اللباس التقليدي الأردني الذي ارتداه طلبة أردنيون من الدارسين في جامعة الإسكندرية، فيما استمع الحضور لأغاني وطنية وتراثية أردنية.
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