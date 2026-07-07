الثلاثاء 2026-07-07 04:55 م

افتتاح القنصلية الفخرية الأردنية في الإسكندرية

افتتاح القنصلية الفخرية الأردنية في الإسكندرية
افتتاح القنصلية الفخرية الأردنية في الإسكندرية
 
الثلاثاء، 07-07-2026 04:34 م

الوكيل الإخباري-   افتتح السفير الأردني لدى مصر أمجد العضايلة، أمس الاثنين، القنصلية الفخرية للمملكة بالإسكندرية، بحضور محافظ الإسكندرية المهندس أيمن عطية، وقناصل الدول العربية والأجنبية وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ.

اضافة اعلان


وسلمّ السفير العضايلة ومحافظ الإسكندرية براءة التعيين للقنصل الفخري الأردني براق العبادي، لتباشر القنصلية الفخرية أعمالها في تقديم خدمات التصديقات القنصلية لأبناء الجالية الأردنية في الإسكندرية.


وتضمن الحفل إبرازاً للهوية الثقافية والسياحية الأردنية، إذ عرضت فيديوهات تعريفية بالأردن وهويته، وأخرى ترويجية للأماكن السياحية في المملكة، إضافة إلى حضور اللباس التقليدي الأردني الذي ارتداه طلبة أردنيون من الدارسين في جامعة الإسكندرية، فيما استمع الحضور لأغاني وطنية وتراثية أردنية.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

أخبار محلية توقف مؤقت لاستقبال المراجعين في المحاكم العسكرية ومحكمة أمن الدولة

افتتاح القنصلية الفخرية الأردنية في الإسكندرية

أخبار محلية افتتاح القنصلية الفخرية الأردنية في الإسكندرية

وزارة التربية: انتهاء فترة التسجيل لامتحان "التوجيهي" الأحد

خاص بالوكيل شكاوى من طلبة التوجيهي بالنظام الأمريكي بعد تداول معلومات عن إلغاء نتائج امتحان AP Calculus

ل

أخبار محلية اتفاقية لإنشاء مصنع خياطة في البترا يوفر أكثر من 100 فرصة عمل محلية

الدفاع المدني - أرشيفية

أخبار محلية الدفاع المدني والشرطة يخمدان حريق داخل أحد المصانع في محافظة العقبة

ل

أخبار محلية صندوق الائتمان العسكري يفتتح فرعاً جديداً في محافظة معان

ب

أخبار محلية رئيس هيئة الأركان المشتركة يفتتح مباني المحاكم العسكرية الجديدة

ل

شؤون برلمانية الإدارية النيابية تستمع لمؤسسات مجتمع مدني حول الإدارة المحلية



 
 






الأكثر مشاهدة

 