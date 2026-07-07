افتتاح القنصلية الفخرية الأردنية في الإسكندرية

الوكيل الإخباري- افتتح السفير الأردني لدى مصر أمجد العضايلة، أمس الاثنين، القنصلية الفخرية للمملكة بالإسكندرية، بحضور محافظ الإسكندرية المهندس أيمن عطية، وقناصل الدول العربية والأجنبية وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ.

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وسلمّ السفير العضايلة ومحافظ الإسكندرية براءة التعيين للقنصل الفخري الأردني براق العبادي، لتباشر القنصلية الفخرية أعمالها في تقديم خدمات التصديقات القنصلية لأبناء الجالية الأردنية في الإسكندرية.