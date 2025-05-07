الأربعاء 2025-05-07 08:56 م
 

افتتاح المؤتمر الدولي الثاني لتشخيص صعوبات التعلم

العاصمة عمان
العاصمة عمان
 
الأربعاء، 07-05-2025 06:57 م

الوكيل الإخباري-    رعت سمو الأميرة ثروت الحسن، بحضور سمو الأمير الحسن بن طلال، انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الثاني لتشخيص صعوبات التعلم تحت شعار: "تحديات آنية وحلول مستقبلية"، والذي نظمته كلية الأميرة ثروت المتوسطة/المركز الوطني لصعوبات التعلم، أمس الثلاثاء.

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وفي كلمتها الافتتاحية، استعرضت سمو الأميرة ثروت، أبرز إنجازات المركز، مشيرة إلى تدريب أكثر من 1500 معلم بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وتشخيص أكثر من 11,500 طالب من ذوي صعوبات التعلم باستخدام أحدث أدوات القياس والتشخيص منذ تأسيس المركز عام 1992.


وتم خلال المؤتمر الإعلان عن إطلاق النسخة الخامسة من مقياس وكسلر (WISC-5)، بعد تعريبه وتقنينه بما يتلاءم مع البيئة التعليمية الأردنية ومناهج وزارة التربية والتعليم، بترخيص حصري من الناشر العالمي (Pearson) لصالح كلية الأميرة ثروت/المركز الوطني لصعوبات التعلم.

 
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