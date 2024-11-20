افتتاح المؤتمر الدولي لتعزيز واحترام حقوق الطفل الفلسطيني

الوكيل الإخباري- افتتحت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم الأربعاء، أعمال المؤتمر الدولي حول "دور المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني في تعزيز واحترام حقوق الطفل الفلسطيني".

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وقالت بني مصطفى، "بعد مضي 411 يوما منذ بدء العدوان الغاشم والإبادة الجماعية في غزة يبدو التكلم بلغة الأرقام عبثيا أمام هول الدمار والكارثة الإنسانية المستمرة، فقد قارب عدد الضحايا إلى 45 ألف شهيد، يشكل الأطفال والنساء نسبة 70 بالمئة منهم".