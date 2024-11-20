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افتتاح المؤتمر الدولي لتعزيز واحترام حقوق الطفل الفلسطيني

وزارة التنمية الاجتماعية
وزارة التنمية الاجتماعية
الأربعاء، 20-11-2024 04:15 م

الوكيل الإخباري-    افتتحت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم الأربعاء، أعمال المؤتمر الدولي حول "دور المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني في تعزيز واحترام حقوق الطفل الفلسطيني".

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وقالت بني مصطفى، "بعد مضي 411 يوما منذ بدء العدوان الغاشم والإبادة الجماعية في غزة يبدو التكلم بلغة الأرقام عبثيا أمام هول الدمار والكارثة الإنسانية المستمرة، فقد قارب عدد الضحايا إلى 45 ألف شهيد، يشكل الأطفال والنساء نسبة 70 بالمئة منهم".


واقتبست بني مصطفى من كلام جلالة الملك عبد الله الثاني حينما قال: "لقد تسبب العدوان الإسرائيلي أحد أسرع معدلات الوفيات مقارنة بالصراعات الأخيرة، وأسفر عن المجاعة بسبب الحروب، وأكبر مجموعة من الأطفال مبتوري الأطراف، ومستويات غير مسبوقة من الدمار، لقد قتلت الحكومة الإسرائيلية في هذه الحرب أطفالا وصحفيين وعمال إغاثة إنسانية وطواقم طبية أكثر من أي حرب في التاريخ الحديث".

 
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