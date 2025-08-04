افتتاح المبنى الجديد لسوق المؤسسة الاستهلاكية المدنية في المفرق

الوكيل الإخباري- افتتح وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة، اليوم الاثنين، المبنى الجديد لسوق المؤسسة الاستهلاكية المدنية في محافظة المفرق، والمملوك بالكامل للمؤسسة، والمجهز بمرافق حديثة ومواقف مخصصة لخدمة المتسوقين، بديلاً عن المبنى السابق المستأجر.

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وقال مدير عام المؤسسة بالوكالة، المهندس عصام الجراح، إن المفرق تحتضن سوقًا للمؤسسة منذ سنوات، كان يقع في موقع مستأجر محدود المساحة، مشيرا إلى أن السوق الجديد تم إنشاؤه على قطعة أرض مملوكة للمؤسسة تبلغ مساحتها نحو 5 دونمات، بمبنى حديث تصل مساحته إلى 1000 متر مربع.