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افتتاح المبنى الجديد لسوق المؤسسة الاستهلاكية المدنية في المفرق

المؤسسة الاستهلاكية المدنية
المؤسسة الاستهلاكية المدنية
 
الإثنين، 04-08-2025 04:20 م

الوكيل الإخباري-    افتتح وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة، اليوم الاثنين، المبنى الجديد لسوق المؤسسة الاستهلاكية المدنية في محافظة المفرق، والمملوك بالكامل للمؤسسة، والمجهز بمرافق حديثة ومواقف مخصصة لخدمة المتسوقين، بديلاً عن المبنى السابق المستأجر.

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وقال مدير عام المؤسسة بالوكالة، المهندس عصام الجراح، إن المفرق تحتضن سوقًا للمؤسسة منذ سنوات، كان يقع في موقع مستأجر محدود المساحة، مشيرا إلى أن السوق الجديد تم إنشاؤه على قطعة أرض مملوكة للمؤسسة تبلغ مساحتها نحو 5 دونمات، بمبنى حديث تصل مساحته إلى 1000 متر مربع.


وأكد الجراح، أن المؤسسة تلتزم بشكل صارم بجودة المنتجات المعروضة وبأسعار مناسبة، مشيرًا إلى أن أي منتج لا يدخل إلى الأسواق إلا بعد إخضاعه للفحوصات اللازمة والتأكد من مطابقته للمواصفات، ويتم سحب أي منتج من الرفوف قبل شهرين من انتهاء صلاحيته.

 
 
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