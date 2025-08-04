افتتاح المبنى الجديد لسوق المؤسسة الاستهلاكية المدنية في المفرق

وقال مدير عام المؤسسة بالوكالة، المهندس عصام الجراح، إن المفرق تحتضن سوقًا للمؤسسة منذ سنوات، كان يقع في موقع مستأجر محدود المساحة، مشيرا إلى أن السوق الجديد تم إنشاؤه على قطعة أرض مملوكة للمؤسسة تبلغ مساحتها نحو 5 دونمات، بمبنى حديث تصل مساحته إلى 1000 متر مربع.
وأكد الجراح، أن المؤسسة تلتزم بشكل صارم بجودة المنتجات المعروضة وبأسعار مناسبة، مشيرًا إلى أن أي منتج لا يدخل إلى الأسواق إلا بعد إخضاعه للفحوصات اللازمة والتأكد من مطابقته للمواصفات، ويتم سحب أي منتج من الرفوف قبل شهرين من انتهاء صلاحيته.
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