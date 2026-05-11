الإثنين 2026-05-11 05:52 م

افتتاح المبنى الجديد لفرع مؤسسة الإقراض الزراعي في جرش

الإثنين، 11-05-2026 04:11 م

الوكيل الإخباري- افتتح مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي، المهندس محمد دوجان، ومحافظ جرش الدكتور مالك خريسات، اليوم الاثنين، المبنى الجديد لفرع مؤسسة الإقراض الزراعي في محافظة جرش، بحضور ممثلي الجهات الرسمية والشعبية في المحافظة.

ويأتي الافتتاح، الذي يتزامن مع احتفالات المملكة بعيد الاستقلال الثمانين، ليكون شاهداً على استمرارية مسيرة البناء والإنجاز الوطني، وتجسيداً لتوجهات المؤسسة في ترجمة رؤية التحديث الاقتصادي، وخارطة طريق تحديث القطاع العام، عبر تطوير بنية تحتية وخدماتية تضمن تسريع إنجاز المشاريع الزراعية والتنموية، بما يعزز القيم التي كرسها الاستقلال في وجدان المؤسسات الأردنية.


وأكد دوجان، أن المقر الجديد يمثل ركيزة في مسار الإصلاح الإداري، من خلال توفير بيئة عمل متطورة تساهم في رفع كفاءة الموظفين وتجويد الخدمات المقدمة للمراجعين، وتبسيط الإجراءات وتجاوز الأنماط التقليدية في العمل.


وأشار دوجان، إلى أن هذا التطوير يدعم خطط التحول الرقمي والتميز المؤسسي، ويحقق سرعة الاستجابة لمتطلبات المزارعين والمقترضين وفق معايير الكفاءة والشفافية، وفاءً لرسالة الاستقلال في بناء مؤسسات وطنية قوية وقادرة على تقديم الأفضل للمواطن الأردني.


من جهته، أكد محافظ جرش مالك خريسات، أن مؤسسة الإقراض الزراعي قدمت خدمات كبيرة للمزارعين، وأسهمت في دعم التنمية المستدامة من خلال تمويل العديد من المشاريع الزراعية في المحافظة.

 
 


