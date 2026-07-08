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افتتاح المبنى الجديد لمحكمة كفرنجة الابتدائية الشرعية

افتتاح المبنى الجديد لمحكمة كفرنجة الابتدائية الشرعية
افتتاح المبنى الجديد لمحكمة كفرنجة الابتدائية الشرعية
 
الأربعاء، 08-07-2026 03:51 م

الوكيل الإخباري-   افتتح سماحة قاضي القضاة عبد الحافظ الربطة، اليوم الأربعاء، المبنى الجديد لمحكمة كفرنجة الابتدائية الشرعية في عجلون، بحضور رئيس المجلس القضائي الشرعي كمال الصمادي، ومدير المحاكم الشرعية الدكتور سميح الزعبي.

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وأكد الربطة، أن انتقال المحكمة إلى المبنى الجديد، الذي يضم أقسام القضايا والتوثيقات، إضافة إلى مكتب للادعاء العام، يأتي امتدادا لجهود دائرة قاضي القضاة في تطوير البنية التحتية للمحاكم الشرعية، وتحقيقا لرؤيتها الهادفة إلى توفير بيئة عمل متطورة داعمة للقضاء الشرعي، بما يسهم في تقديم خدمات قضائية متميزة وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

 
 


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