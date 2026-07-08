افتتاح المبنى الجديد لمحكمة كفرنجة الابتدائية الشرعية

الوكيل الإخباري- افتتح سماحة قاضي القضاة عبد الحافظ الربطة، اليوم الأربعاء، المبنى الجديد لمحكمة كفرنجة الابتدائية الشرعية في عجلون، بحضور رئيس المجلس القضائي الشرعي كمال الصمادي، ومدير المحاكم الشرعية الدكتور سميح الزعبي.

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