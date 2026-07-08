افتتاح المبنى الجديد لمحكمة كفرنجة الابتدائية الشرعية

وأكد الربطة، أن انتقال المحكمة إلى المبنى الجديد، الذي يضم أقسام القضايا والتوثيقات، إضافة إلى مكتب للادعاء العام، يأتي امتدادا لجهود دائرة قاضي القضاة في تطوير البنية التحتية للمحاكم الشرعية، وتحقيقا لرؤيتها الهادفة إلى توفير بيئة عمل متطورة داعمة للقضاء الشرعي، بما يسهم في تقديم خدمات قضائية متميزة وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.
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