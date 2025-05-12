افتتاح المبنى الجديد لمديرية تعاون المفرق

الوكيل الإخباري- افتتح مدير عام المؤسسة التعاونية، عبدالفتاح الشلبي، بحضور محافظ المفرق فراس أبو الغنم، اليوم الاثنين، المبنى الجديد لمديرية تعاون المفرق.

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وقال الشلبي، خلال حفل الافتتاح الذي حضرته مديرة تعاون المفرق منال شديفات، إن المبنى الجديد سيسهم بشكل كبير في تمكين مديرية تعاون المفرق من تقديم خدماتها بصورة مثالية للجمعيات التعاونية في المحافظة، والبالغ عددها 100 جمعية، وتضم أكثر من 5 آلاف عضو.



وأضاف أن المديرية تقدم خدماتها لأعضائها التعاونيين من خلال التوجيه والإرشاد، وتدقيق الموازنات الصادرة عن العديد من التعاونيات، وتوجيهها لتوفير مصادر التمويل، وتشبيكها مع الجهات المانحة والمُقرضة.