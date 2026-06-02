افتتاح المبنى الجديد لمركز البحوث والدراسات العُمانية في "آل البيت"

وتجول السيابي ومدير دائرة اللجان والعلاقات الخارجية في مكتب الإفتاء العُماني عبد الرحمن بن أحمد بن حمد الخليلي، بحضور رئيس جامعة آل البيت الدكتور أسامة نصير، وسفير سلطنة عُمان لدى المملكة فهد بن عبد الرحمن العجيلي، في مرافق المركز، واستمعوا إلى شرح قدمه مدير المركز الدكتور محمد بني خالد حول المركز بحلته الجديدة، ودوره الحضاري في التعريف بالثقافة والتاريخ العُماني العريق، من خلال رفد الساحة الأكاديمية بالمحاضرات والندوات المتخصصة، وتنظيم المؤتمرات والأيام العلمية العُمانية في رحاب الجامعة.
-
أخبار متعلقة
-
روبيو ينفي علمه بتقارير عن تنسيق أميركي - إسرائيلي يمس الوصاية الهاشمية على "الأقصى"
-
صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية يطلق الدورة 15 من مشروع تطوير الخدمة المدنية
-
وزير الشباب: الأردن وضع الشباب في قلب مسارات الإصلاح
-
مندوبا عن د.عزمي محافظة وزير التربية والتعليم الدكتور محمد غيث يرعى حفل توزيع جوائز الأولمبياد العلمي (السادس)
-
رئيس الوزراء يلتقي نقيب المهندسين
-
العيسوي يعزي الدويري والخصاونة والمقابلة وبوران
-
بيان صادر عن الأردن و 7 دول
-
أكاديمية الملكة رانيا ووزارة التربية تتابعان أثر برنامج التنمية المهنية لمعلمات رياض الأطفال