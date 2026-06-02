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افتتاح المبنى الجديد لمركز البحوث والدراسات العُمانية في "آل البيت"

شعار جامعة آل البيت
جامعة آل البيت
 
الثلاثاء، 02-06-2026 11:49 م

الوكيل الإخباري-   افتتح الأمين العام بمكتب الإفتاء العُماني، أحمد بن سعود السيابي،المبنى الجديد لمركز البحوث والدراسات العُمانية في جامعة آل البيت والمكتبة التابعة له.

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وتجول السيابي ومدير دائرة اللجان والعلاقات الخارجية في مكتب الإفتاء العُماني عبد الرحمن بن أحمد بن حمد الخليلي، بحضور رئيس جامعة آل البيت الدكتور أسامة نصير، وسفير سلطنة عُمان لدى المملكة فهد بن عبد الرحمن العجيلي، في مرافق المركز، واستمعوا إلى شرح قدمه مدير المركز الدكتور محمد بني خالد حول المركز بحلته الجديدة، ودوره الحضاري في التعريف بالثقافة والتاريخ العُماني العريق، من خلال رفد الساحة الأكاديمية بالمحاضرات والندوات المتخصصة، وتنظيم المؤتمرات والأيام العلمية العُمانية في رحاب الجامعة.

 
 


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شعار جامعة آل البيت

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