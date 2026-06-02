افتتاح المبنى الجديد لمركز البحوث والدراسات العُمانية في "آل البيت"

الوكيل الإخباري- افتتح الأمين العام بمكتب الإفتاء العُماني، أحمد بن سعود السيابي،المبنى الجديد لمركز البحوث والدراسات العُمانية في جامعة آل البيت والمكتبة التابعة له.

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