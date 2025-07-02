افتتاح المرافق التدريبية للفصيل النسائي في قيادة لواء بن زايد

الوكيل الإخباري- افتتح في قيادة لواء سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان/التدخل السريع، اليوم الأربعاء، المرافق التدريبية للفصيل النسائي بحضور قائد اللواء العميد الركن محمود مقدادي والملحق الدفاعي الكندي في عمان العقيد "روبرت فوستر"، إلى جانب عدد من ضباط القوات المسلحة الأردنية.

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وجاء إنشاء المرافق التدريبية بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة والحكومة الكندية، بهدف توفير بيئة تدريبية متكاملة وداعمة لمرتبات اللواء من العنصر النسائي.



وأعرب قائد لواء رد الفعل السريع عن تقديره للدعم الذي تقدمه الحكومة الكندية والمتمثلة في إنشاء وتجهيز مرافق التدريب للفصيل النسائي، الذي يشكل خطوة مهمة نحو تمكين المرأة العسكرية وتعزيز دورها في مختلف الميادين، مؤكدا الحرص الدائم على، تعزيز التعاون العسكري مع الدول الشقيقة والصديقة، وبما يخدم الأهداف المشتركة.



بدوره أكد العقيد فوستر، عن عمق الشراكة بين القوات المسلحة في البلدين الصديقين، مشيرا إلى أن هذه الشراكة الممتدة منذ عقود تسهم في تلبية احتياجات المرأة العسكرية وتوفير بيئة مهنية تسهم في تمكينها وتطوير قدراتها، مؤكدا استمرار دعم بلاده للأردن في المجالات العسكرية، على الصعيدين العملياتي واللوجستي.