افتتاح المرافق التدريبية للفصيل النسائي في قيادة لواء بن زايد

وجاء إنشاء المرافق التدريبية بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة والحكومة الكندية، بهدف توفير بيئة تدريبية متكاملة وداعمة لمرتبات اللواء من العنصر النسائي.
وأعرب قائد لواء رد الفعل السريع عن تقديره للدعم الذي تقدمه الحكومة الكندية والمتمثلة في إنشاء وتجهيز مرافق التدريب للفصيل النسائي، الذي يشكل خطوة مهمة نحو تمكين المرأة العسكرية وتعزيز دورها في مختلف الميادين، مؤكدا الحرص الدائم على، تعزيز التعاون العسكري مع الدول الشقيقة والصديقة، وبما يخدم الأهداف المشتركة.
بدوره أكد العقيد فوستر، عن عمق الشراكة بين القوات المسلحة في البلدين الصديقين، مشيرا إلى أن هذه الشراكة الممتدة منذ عقود تسهم في تلبية احتياجات المرأة العسكرية وتوفير بيئة مهنية تسهم في تمكينها وتطوير قدراتها، مؤكدا استمرار دعم بلاده للأردن في المجالات العسكرية، على الصعيدين العملياتي واللوجستي.
ويضم المبنى الذي أنشئ حديثا مرافق إدارية وقاعات دراسية، إضافة إلى ميدان مشاة صمم وفق أعلى المواصفات الهندسية، بما يسهم في توفير بيئة تدريبية فعالة ومريحة، تعزز كفاءة مرتبات الفصيل النسائي وتمكنهن من أداء مهامهن على أكمل وجه.
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