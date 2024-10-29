افتتاح المركز التدريبي للزراعة الحضرية التابع لأمانة عمان

الوكيل الإخباري- افتتح امين عمان الدكتور يوسف الشواربة ، بحضور السفير الياباني لدى المملكة أوكوياما جيرو ، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي رنده ابو الحسن اليوم الثلاثاء ، مركز تدريب الزراعة الحضرية، في حديقة التفوق التابعة لامانة عمان في منطقة المقابلين .



ويأتي افتتاح المركز بالتعاون ما بين امانة عمان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن ، ضمن نشاطات اختتام مشروع الزراعة الحضرية المستدامة في عمان ، الممول من الحكومة اليابانية والمنفذ من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والأمانة .

اضافة اعلان