افتتاح المركز التدريبي للزراعة الحضرية التابع لأمانة عمان

ويأتي افتتاح المركز بالتعاون ما بين امانة عمان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن ، ضمن نشاطات اختتام مشروع الزراعة الحضرية المستدامة في عمان ، الممول من الحكومة اليابانية والمنفذ من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والأمانة .
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