 
الثلاثاء 2024-10-29 03:04 م
 

افتتاح المركز التدريبي للزراعة الحضرية التابع لأمانة عمان

صورة من الافتتاح
صورة من الافتتاح
الثلاثاء، 29-10-2024 01:36 م

الوكيل الإخباري-  افتتح امين عمان الدكتور يوسف الشواربة ، بحضور السفير الياباني لدى المملكة أوكوياما جيرو ، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي رنده ابو الحسن اليوم الثلاثاء ، مركز تدريب الزراعة الحضرية، في حديقة التفوق التابعة لامانة عمان في منطقة المقابلين .

ويأتي افتتاح المركز بالتعاون ما بين امانة عمان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن ، ضمن نشاطات اختتام مشروع الزراعة الحضرية المستدامة في عمان ، الممول من الحكومة اليابانية والمنفذ من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والأمانة .

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 وساهم المشروع في بناء وتجهيز المركز التدريبي للزراعة الحضرية في منطقة المقابلين، كما نفذ العديد من الدورات التدريبية التطبيقية للنساء على تقنيات الزراعة الحضرية المتطورة، والمتوائمة مع الظروف المناخية والتحديات المائية في الأردن، وبالأخص الزراعة المائية .

 
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