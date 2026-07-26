الأحد 2026-07-26 09:05 م

افتتاح المركز الحكومي السادس عشر والأخير في غرب عمّان تشغيليا وتجريبيا

ب
أرشيفية
 
الأحد، 26-07-2026 07:33 م
الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عن افتتاح مركز الخدمات الحكومي السادس عشر والأخير تشغيلياً وتجريبياً في غرب عمّان، والواقع في مجمع الملك الحسين للأعمال، وذلك ضمن جهود تنفيذ خارطة تحديث القطاع العام ورؤية التحديث الاقتصادي.اضافة اعلان


ويستقبل المركز المراجعين خلال الأسبوع الحالي من الساعة 9:00 صباحاً وحتى 4:00 مساءً.

ويقدّم المركز حالياً 163 خدمة حكومية مقدمة من 26 مؤسسة حكومية، في إطار جهود تطوير الخدمات الحكومية، وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات من مكان واحد، بما يسهم في تحسين تجربة متلقي الخدمة ورفع كفاءة تقديمها.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

عربي ودولي نتنياهو يعتزم حضور اجتماع الأمم المتحدة رغم تهديدات ممداني

ل

أخبار محلية المجلس التمريضي والأونروا يواصلان تنفيذ برنامج الرعاية الصحية الأولية

تعديلات مرورية قريبًا على طريق المطار

أخبار محلية تعديلات مرورية قريبًا على طريق المطار

ل

أخبار محلية ارتيموس يحتضن أمسية شعرية في مهرجان جرش

ب

أسواق ومال تراجع بورصات الخليج إثر ضربات الحوثيين لمنشآت نفط سعودية

ل

عربي ودولي نتنياهو: لا بد من إنهاء البرنامج النووي الإيراني

سفينة في مضيق هرمز

عربي ودولي عراقجي: الهجوم الأوكراني على سفينة إيرانية لن يمر دون رد

ب

أخبار محلية افتتاح المركز الحكومي السادس عشر والأخير في غرب عمّان تشغيليا وتجريبيا



 
 






الأكثر مشاهدة

 