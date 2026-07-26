افتتاح المركز الحكومي السادس عشر والأخير في غرب عمّان تشغيليا وتجريبيا

ويستقبل المركز المراجعين خلال الأسبوع الحالي من الساعة 9:00 صباحاً وحتى 4:00 مساءً.
ويقدّم المركز حالياً 163 خدمة حكومية مقدمة من 26 مؤسسة حكومية، في إطار جهود تطوير الخدمات الحكومية، وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات من مكان واحد، بما يسهم في تحسين تجربة متلقي الخدمة ورفع كفاءة تقديمها.
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